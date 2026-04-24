

加藤汽船グループのスタンプラリー

神戸―小豆島―高松を結ぶジャンボフェリー（本社：神戸市）は、加藤汽船グループ創業150年を記念した企画に「記念スタンプラリー」を4月27日から実施いたします。

港やバスターミナルで専用台紙を入手し、グループ各社の船や港、バスターミナルなどを巡り、各スポットでスタンプを集めることで、達成状況に応じた称号を獲得し、ジャンボフェリーの高松のりばでオリジナルグッズの景品と引き換えることができます。

期間は4月27日(月)～2028年5月7日(日)まで、景品引き換えは6月1日(月)～2028年6月7日(水)までです。

スタンプの種類は①加藤汽船（神戸―関空ベイ・シャトル）が3種 ②ジャンボフェリー（神戸―小豆島―高松）が2種 ③高松エクスプレス大阪 / 神戸―高松 高速バス）が2種 ④伊勢湾フェリー（鳥羽―伊良湖）が3種 ⑤雌雄島海運（高松―女木島―男木島）が2種 ⑥本島汽船（丸亀―牛島―本島）が2種 の14種類です。詳しくは各HPで確認できます。

集めたスタンプ数に応じて5段階の称号を設定しています。全14種をコンプリートすると、「レジェンド船長」の称号認定証と150年記念オリジナルロゴ入りアポロキャップ（船員帽）がもらえます。