Xフライドポテト1.5倍に増量

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　ミニストップは、ゴールデンウィークに合わせ、恒例の「対象のソフトクリーム本体価格より50円引」のセールをはじめとした、おトクなセールを実施する。

【比較写真】ボリュームたっぷり！Xフライドポテトが1.5倍に増量

　「Xフライドポテト」（税込321.84円）は、24日から30日の期間、値段そのまま1.5倍に増量中。「北海道ミルクソフト」「高地栽培バナナソフト」「高地栽培バナナソフトミックス」は、5月1日から6日の期間、本体価格から50円引きに。

　「ベルギーチョコパフェ」「無限くりーむ」「チーズスフレプリン」「大きなプリンアラモード」は、4月29日から5月6日の間、本体価格から20円引きとなる。