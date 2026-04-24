ミニストップ、「Xフライドポテト」が期間限定で1.5倍に増量 ソフトクリームも割引に
ミニストップは、ゴールデンウィークに合わせ、恒例の「対象のソフトクリーム本体価格より50円引」のセールをはじめとした、おトクなセールを実施する。
【比較写真】ボリュームたっぷり！Xフライドポテトが1.5倍に増量
「Xフライドポテト」（税込321.84円）は、24日から30日の期間、値段そのまま1.5倍に増量中。「北海道ミルクソフト」「高地栽培バナナソフト」「高地栽培バナナソフトミックス」は、5月1日から6日の期間、本体価格から50円引きに。
「ベルギーチョコパフェ」「無限くりーむ」「チーズスフレプリン」「大きなプリンアラモード」は、4月29日から5月6日の間、本体価格から20円引きとなる。
【比較写真】ボリュームたっぷり！Xフライドポテトが1.5倍に増量
「Xフライドポテト」（税込321.84円）は、24日から30日の期間、値段そのまま1.5倍に増量中。「北海道ミルクソフト」「高地栽培バナナソフト」「高地栽培バナナソフトミックス」は、5月1日から6日の期間、本体価格から50円引きに。
「ベルギーチョコパフェ」「無限くりーむ」「チーズスフレプリン」「大きなプリンアラモード」は、4月29日から5月6日の間、本体価格から20円引きとなる。