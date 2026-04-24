静岡、神奈川両県の集合住宅を中心に、今年に入り１０００個超の水道メーターが盗難被害にあっている。

多くが、空き室の公営住宅で起きており、被害の発覚を遅らせる狙いがあるとみられる。メーターに銅が使われているため、売却目的とされ、警察が窃盗事件として捜査している。（静岡支局 中島和哉、横浜支局 児成優真）

静岡市と静岡県の公営住宅約１５００戸が並ぶ「安倍口団地」。３月２４日に水漏れの連絡を受けた市職員が駆けつけると、空き室約５０戸分の水道メーター（２０万円相当）がなくなっていた。

メーターを外すと断水するため入居者は気づくが、空き室だと発覚は難しい。同団地の最後の検針は２月２日だった。公営住宅は民間に比べて空き室の割合が高いといい、市上下水道局の佐野久さん（６２）は「カーテンがなかったり郵便受けがテープで塞がれていたりする（空き室の）特徴を確認したのでは」と分析する。

読売新聞のまとめでは、今月２０日現在で同県内の被害は１０市町で計６４０個に上った。静岡市は公営住宅の空き室のメーターを順次撤去することを決め、県も撤去を検討している。メーターは無施錠で収容されていることが多い。同市内で「昼間に作業服を着た男２人が、後に被害が発覚した部屋のメーターを触っていた」という目撃情報もあり、県警は水道業者の点検を装って盗んだとみている。

隣接する神奈川県では２３日現在、横浜、横須賀など７市の公営住宅の空き室を中心に計４５５個の被害が確認された。県警によると既に昨年１年間の被害の倍に上るという。同県に接する東京都町田市でも２０日までに３１個の盗難が確認された。

警察庁のまとめで昨年の「金属盗」の認知件数は１万５７１２件あった。２０２４年の２万７０１件より減少したものの、２０年の５４７８件から３倍近くに増えた。銅価格が近年高騰していることも背景にあるとみられる。

神奈川県警幹部は「戸数の多い団地はまとめて盗むことができるから、効率がよいのだろう」と警戒を強めている。