若きサムライが世界へ挑戦！ U-19日本代表のモーリスリベロT参戦が決定！ ポルトガル、カナダ、コートジボワール、ベネズエラと同組に
日本サッカー協会（JFA）は４月24日、山口智監督率いるU-19日本代表が５月31日から６月13日までフランスで開催される第52回モーリスリベロトーナメント（旧トゥーロン国際大会）に出場することを発表した。
同大会は、若手選手が世界へ飛躍する「登竜門」として知られている。大会には10チームが出場し、５チームずつ２つのグループに分かれてリーグ戦を行なう。
グループAは中国、コロンビア、コンゴ民主共和国、サウジアラビア、チュニジア。日本はグループBに入り、カナダ、コートジボワール、ポルトガル、ベネズエラと対戦することが決まった。
U-19日本代表の試合日程は以下の通り。
６月１日（15:00KO）対コートジボワール
６月３日（15:00 KO）対ポルトガル
６月６日（15:00 KO）対カナダ
６月11日（13:30 KO）対ベネズエラ
６月13日 決勝／3位決定戦
※時間は現地時間
なお、今大会のテレビ放送については調整中となっている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】世界２位となった日本代表のアウェーユニ、１位のウルグアイなど各国の新ユニホーム
同大会は、若手選手が世界へ飛躍する「登竜門」として知られている。大会には10チームが出場し、５チームずつ２つのグループに分かれてリーグ戦を行なう。
グループAは中国、コロンビア、コンゴ民主共和国、サウジアラビア、チュニジア。日本はグループBに入り、カナダ、コートジボワール、ポルトガル、ベネズエラと対戦することが決まった。
U-19日本代表の試合日程は以下の通り。
６月１日（15:00KO）対コートジボワール
６月３日（15:00 KO）対ポルトガル
６月６日（15:00 KO）対カナダ
６月11日（13:30 KO）対ベネズエラ
６月13日 決勝／3位決定戦
※時間は現地時間
なお、今大会のテレビ放送については調整中となっている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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