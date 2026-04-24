U-19代表を率いる山口監督。写真：金子拓弥（サッカーダイジェスト写真部）

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　日本サッカー協会（JFA）は４月24日、山口智監督率いるU-19日本代表が５月31日から６月13日までフランスで開催される第52回モーリスリベロトーナメント（旧トゥーロン国際大会）に出場することを発表した。

　同大会は、若手選手が世界へ飛躍する「登竜門」として知られている。大会には10チームが出場し、５チームずつ２つのグループに分かれてリーグ戦を行なう。

　グループAは中国、コロンビア、コンゴ民主共和国、サウジアラビア、チュニジア。日本はグループBに入り、カナダ、コートジボワール、ポルトガル、ベネズエラと対戦することが決まった。
 
　U-19日本代表の試合日程は以下の通り。

６月１日（15:00KO）対コートジボワール
６月３日（15:00 KO）対ポルトガル
６月６日（15:00 KO）対カナダ
６月11日（13:30 KO）対ベネズエラ
６月13日　決勝／3位決定戦
※時間は現地時間

　なお、今大会のテレビ放送については調整中となっている。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

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