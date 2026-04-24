【PS5へ初回サインインでPS Plus プレミアム 3ヶ月利用権が100円】 初回サインイン対象期間：4月14日～6月22日 100円購入可能期間：4月24日0時～6月22日23時59分

ソニー・インタラクティブエンタテインメントは、キャンペーン「PS5へ初回サインインでPS Plus プレミアム 3ヶ月利用権が100円」を4月24日0時より6月22日23時59分まで実施している。

本キャンペーンは、4月14日～6月22日の期間中にPS Plusに未加入の人がPS5/PS5 Proに日本のPSアカウントで初回ログインした場合に、4月24日0時～6月22日23時59分までPS Plus プレミアム 3カ月利用権を100円で購入できるもの。

対象のデバイスは過去サインイン履歴のないすべての新品PS5またはPS5 Pro。3カ月が経過した後には同一期間のご利用に必要な金額（自動更新時のPS Storeにおける通常価格）が自動的に決済され、利用期間が更新される。

□「PS5へ初回サインインでPS Plus プレミアム 3ヶ月利用権が100円」キャンペーン

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