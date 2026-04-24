『値下げ中』の今が狙い目！【ユニクロ】穿くだけでシャレ度UP♡「1,000円台スカート」

新しい服が欲しいけれど、今月は財布がピンチ……。それなら、【ユニクロ】のお値下げスカートが狙い目かも。編集部がリサーチする中で見つけたのは、一点投入でシャレ見えが狙えるマーメイドスカート。美しいシルエットでエレガントな雰囲気がまとえて、大人の垢抜けに一役買ってくれそうです。今なら1,000円台というお手頃価格なので、ぜひ売り切れ前にゲットして。

大人が穿きやすいマーメイドシルエット × ドット柄

【ユニクロ】「マーメイドマキシスカート」\1,990（税込・セール価格）

裾にかけて緩やかに広がるマーメイドシルエットのスカート。ドレープ感のある素材で歩くたびエレガントに揺れて、フェミニンなムードを演出してくれそう。ドット柄は可愛くなりすぎる？ という大人女性も、マキシ丈のスカートならトライしやすいかも。視線が縦に流れるため、穿くだけで自然とスタイルアップも。華やかなブラウスで甘めに振ったり、Tシャツでカジュアルに落とし込んだり、幅広い着こなしを楽しんで。

ブラックコーデに甘さをひとさじプラス

こちらは色違いのブラックを着用。「黒でまとめるとなんだか地味……」そんなときも、ドット柄のスカートでアクセントを添えるとのっぺり感を払拭できそう。ロゴTシャツと合わせれば、カジュアルと甘さを両立したテイストMIXスタイルに。足元はスニーカーで爽やかに仕上げるのも良し、バレエシューズを投入してフェミニンに寄せるのもおすすめです。

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※こちらの記事ではユニクロ、@haltogo_style様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：マエダ エミカ

アパレル販売員を経験後に、フリーライターに転身。ファッション・美容分野の記事執筆を得意とする。美容のマーケターとしても活動するキャリアから、リサーチに基づくトレンド情報をベースに記事執筆を行う。