主人公・ユルを演じる小野賢章

月刊少年「ガンガン」にて、2022年1月号から連載中の漫画『黄泉のツガイ』が4月4日よりテレビアニメとして放送されている。

本作は、国内外から今なお熱い支持を得る名作『鋼の錬金術師』の荒川弘が描く最新作で、シリーズ累計600万部を突破する人気作。謎と怪奇が交錯する新感覚ツガイバトルだ。

そんな本作の主人公で、山を熟知し、弓の腕に秀でた狩人の少年・ユルを演じる小野賢章にインタビュー。同作への思いを語ってもらった。

――出演が決まった時のお気持ちを教えてください

「荒川先生の作品はもちろん知っていましたし、僕自身、参加させていただくのが初めてだったので、すごく嬉しかったのを覚えています。まさか自分が荒川先生の作品に出る日が来るとは......という気持ちになりました」

――原作を読んでの感想はどうでしょうか？

「オーディションを受けさせていただくときに初めて読んだのですが、とてもおもしろくて、結果を待つ前に最新刊まで読んでしまいました。みんなが平和に暮らしているところと、最初の衝撃的なシーンまでの落差がすごくて。"荒川先生の作品だ！"という感覚になりました。すごくドキドキしたのを覚えています。ただシリアスさの中にも、ちょっとしたコミカルな部分があったりして、重くなりすぎずに読み進めていけるようなところも、荒川先生らしさだなと思いました」

――ユルを演じる上で意識していることはありますか？

「1、2話の段階ではアサのために自分がしっかりしなくちゃという気持ちが強いキャラクターだなと思いました。両親がいないというところを含めて、強制的に大人にならざるを得なかったんだろうなという印象で、実年齢より大人っぽく作っても大丈夫なのかなと感じました」

(C)Hiromu Arakawa/SQUARE ENIX, Project TSUGAI

――現場の雰囲気はいかがでしょうか？

「すごくスムーズに収録が進んでいます。それはたぶん皆さんそれぞれが、自分のキャラクターを収録までに作り上げて臨めた結果なのかなって感じています。まだまだ登場していないキャラクターもたくさんいて、今後もすごい先輩たちが続々登場するのですが、そういった方々が雰囲気を和やかにしてくださっているので心強いです」

――HOMINISでは、3名の出演者の皆さんに現場で見た共演者の方のすごいところを教えていただきたいと考えています。小野さんから見た宮本侑芽さんの印象を教えてください

「侑芽ちゃんは、食欲がすごいです(笑)。というだけでなく、自然に無理をしないところが、すごく魅力的だなと感じています。アニメ作品なので、アニメ的な表現が多いのですが、キャラクターっぽくなりすぎず、すごく自然な形でセリフやリアクションをしている印象があって、すごく魅力的です」

――ちなみに久野(美咲)さんから小野さんに対しては「スッとアフレコに入っていかれる」ことや「笑顔が素敵」ということが上がっておりました

「褒められるっていいですね(笑)正直なところ、自分で意識していない部分ではあるのですが、僕から見たら3人とも、いや、この作品全体を通して皆さんが自然体で演じている印象があるのかもしれません。でも久野ちゃんに関しては、表現方法が僕には想像もできないような引き出しを持っている気がしています」

(C)Hiromu Arakawa/SQUARE ENIX, Project TSUGAI

文・撮影＝於ありさ

TVアニメ『黄泉のツガイ』公式サイト

放送情報

TVアニメ『黄泉のツガイ』

毎週土曜23時30分〜TOKYO MX、とちぎテレビ、群馬テレビ、BS11ほか各局にて放送中

毎週土曜24時〜各配信プラットフォームにて順次配信中

※放送日時・配信日時は編成の都合等により変更となる場合がございます。予めご了承ください

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