敵地ジャイアンツ戦

米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は23日（日本時間24日）敵地ジャイアンツ戦に「1番・DH」で出場し、5打数無安打だった。前日の試合では「1番・投手兼DH」で先発し、6回5安打無失点、7奪三振の好投を披露。客席からその雄姿を見つめていた日本の超大物に驚きが広がっている。

大谷の二刀流を敵地球場で見届けていたのは、日本のゲームクリエイターで実業家の小島秀夫氏。「メタルギア」シリーズや「DEATH STRANDING」を手がけ、世界的ヒットへと導いた日本の超大物は、三塁側の内野席から打席に立つ大谷へカメラを向け熱い視線を送った。

自身のXで実際の動画を公開。まさかの現地観戦に反響が広がり、日本ファンからは「おや…？」「小島監督、ドジャース観戦してたんかーい！！！！ 羨まし過ぎる」「えっORACLEPARKにいたのですか…？」「監督、現地で見てるんだ」との反応が寄せられた。

この試合、大谷は打者としては4打数無安打で連続試合出塁は53でストップ。投手としては2〜4回に3イニング連続で3者凡退とするなど圧巻のピッチングを披露し、防御率は驚異の0.38となった。



（THE ANSWER編集部）