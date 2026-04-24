今回紹介するのは、Threadsに投稿された次男さんのことが大好きな黒猫ちゃん。バイトから帰ってきて疲れ切っていた次男さん。その傍らにいた黒猫ちゃんが可愛すぎると話題になりました。投稿はThreadsにて、2.7万回以上表示。いいね数は4000件を超えていました。

【写真：バイト帰りで疲れ切っていた次男→『足元』を見ると、『黒猫』が…とっても健気な様子】

バイト帰りの次男＆なでてほしい黒猫

今回、Threadsに投稿したのは「neko_rof」さん。登場したのは、黒猫のチョコちゃんです。

投稿には、バイトから帰ってきて椅子に倒れ込んでいた次男さんの姿が。とっても頑張ったみたいで、かなり疲れていたみたいです。その傍ら、椅子の足元をよく見てみると、チョコちゃんが床にゴロン。

どうやら、次男さんになでなでしてもらいたくてスタンバイしていたみたいです。かといって、疲れている次男さんに無理にすり寄らず、なでてもらえるのを待っているあたり、とっても健気ですね。こんなに可愛い子がそばにいたら、次男さんもバイトの疲れが少しだけ飛んでいったことでしょう。

可愛い黒猫にSNS民もほっこり

バイトで疲れ切っていた次男さんと、なでてほしそうにしていたチョコちゃん。その様子を見たThreadsユーザーたちからは、「撫でてもらえるの待ってて健気すぎる」「次男がんばってて偉い！黒猫可愛すぎて偉い！」「代わりになでなでしてあげたい！」などの声が多く寄せられていました。コメントには、代わりに撫でたい！という微笑ましい声もチラホラありました。きっと今日も次男さんはバイトに勤しんで、チョコちゃんはそんな次男さんに控えめに甘えていることでしょう。

Threadsアカウント「neko_rof」では、猫ちゃんたちとの穏やかな日常の様子などが投稿されています。他の猫ちゃんも可愛い子ばかりです。

写真・動画提供：Threadsアカウント「neko_rof」さま

執筆：大竹 晋平

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。