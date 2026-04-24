【ファミマ×ぽこ あ ポケモン】メタモンとピカチュウのフラッペが登場 - アクリルパズルキーホルダーが当たる企画も
ファミリーマートは4月28日、ポケモンから発売中のNintendo Switch 2ソフト「ぽこ あ ポケモン」キャンペーンを全国のファミリーマートで実施する。
「ストロベリーフラッペ」「ラムネソーダフラッペ」(いずれも360円)
○ポケモンフラッペが登場
ゲームに登場するメタモンとピカチュウをパッケージにデザインした「ポケモンフラッペ」(360円)が登場する。ちゅるんとゼリー入りで甘酸っぱさを楽しめるストロベリーフラッペと、しゅわっと弾ける爽快感が広がるラムネソーダフラッペの2種類。
「ストロベリーフラッペ」「ラムネソーダフラッペ」(いずれも360円)
また、メタモンをイメージした「わらび餅」(150円)と、ピカチュウをイメージした「ロールケーキ」(178円)も発売する。わらび餅は、メタモンをイメージしたぶどう風味のやわらかいわらび餅で、ぶどう味のソースとミルクホイップを包んだ商品。
「メタモンのわらび餅(ぶどうソース&ミルクホイップ)」(150円)
ロールケーキは、ゲームに登場するピカチュウ(うすいろ)とピカチュウをパッケージにデザインしたロールケーキ。チョコチップ入りのバナナクリームを、ピカチュウをイメージした黄色と茶色のスポンジ生地で巻き上げた。
「ピカチュウのロールケーキ(チョコバナナ)」(178円)
○オリジナルタオルが当たるスタンプ企画
期間中、アプリ「ファミペイ」を提示して、対象のオリジナル商品を購入すると、1商品につきスタンプが1個たまる。ためたスタンプ数に応じて、コースを選び応募すると、抽選で合計120名に、オリジナルタオルなどが当たる。キャンペーン期間・応募期間は4月28日〜5月22日まで。
スタンプ5個で応募できるのは、メタモン・ピカチュウのデザインと、メタモン(ラプラスへんしん)・ピカチュウ(うすいろ)のデザインがバックプリントに入ったフラッペカップ入りタオル2種セット。
スタンプ5個「フラッペカップ入りタオル2種セット」(20名)
○アクリルパズルキーホルダーがもらえる
期間中、対象商品を2品ご購入ごとに、ポケモンたちがデザインされたオリジナルのアクリルパズルキーホルダーがもらえる。ピース同士を連結できる仕様で、キーホルダーとしてはもちろん、組み立てて立体的に飾ることもできる。期間は4月28日10:00〜5月18日まで。景品が無くなり次第終了となる。
キャンペーン第1弾(4月28日10:00〜)では、メタモン、ピカチュウ、フシギダネ、ヒトカゲ、ゼニガメの全5種がデザインされたアクリルパズルキーホルダーがもらえる。
第1弾(4月28日10:00〜)
第2弾(5月5日10:00〜)では、メタモン&フワンテ、ピカチュウ(うすいろ)、カビゴン(こけむし)、ルカリオ、モジャンボ(はかせ)の全5種がデザインされたアクリルパズルキーホルダーがもらえる。
第2弾(5月5日10:00〜)
組み立て後イメージ
○オリジナルトートバッグが当たる
期間中、ファミペイを提示して、対象商品を購入すると、1商品につきスタンプが1個たまる。ためたスタンプ数に応じて、オリジナルトートバッグなどが当たる。キャンペーン期間・応募期間は4月28日〜5月22日まで。
スタンプ5個で応募できるトートバッグは、メタモンと、メタモン(ラプラスへんしん)をデザインしたリバーシブル仕様。
スタンプ5個「リバーシブルトートバッグ」(20名)
○ダウンロードカード購入&応募でオリジナル壁紙がもらえる
期間中、ぽこ あ ポケモンのダウンロードカード(8,980円)を購入し専用サイトで応募すると、もれなくオリジナル壁紙がもらえるキャンペーンを開催している。購入対象期間は2月17日〜5月18日、応募期限は5月19日まで。
「ダウンロードカード ぽこ あ ポケモン」(8,980円)
オリジナル壁紙
○特典付「Switch 2」「ぽこ あ ポケモン」セットを予約販売
ファミマオンラインで、期間中にNintendo Switch 2本体とぽこ あ ポケモンのセット(58,960円)を購入すると、もれなくファミリーマートオリジナルのアクリルパズルチャームがついてくる。予約申込期間は4月28日10:00〜 5月6日23:59まで。
「オリジナル特典付き『Nintendo Switch 2(日本語・国内専用)』+『ぽこ あ ポケモン』」(58,960円)
ファミリーマートオリジナル特典 ※画像はイメージ
○GPSチェックインでSNSアイコンがもらえる
任天堂のスマートフォン向けアプリ「Nintendo Store」で、キャンペーン期間中にファミリーマートの店頭で「GPSチェックイン」を行うと、オリジナルデザインのぽこ あ ポケモンのアイコンがもらえる。
SNSアイコンプレゼント
©2026 Pokémon. ©1995-2026 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.
©2026 KOEI TECMO GAMES
ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの商標です。
「ストロベリーフラッペ」「ラムネソーダフラッペ」(いずれも360円)
○ポケモンフラッペが登場
ゲームに登場するメタモンとピカチュウをパッケージにデザインした「ポケモンフラッペ」(360円)が登場する。ちゅるんとゼリー入りで甘酸っぱさを楽しめるストロベリーフラッペと、しゅわっと弾ける爽快感が広がるラムネソーダフラッペの2種類。
また、メタモンをイメージした「わらび餅」(150円)と、ピカチュウをイメージした「ロールケーキ」(178円)も発売する。わらび餅は、メタモンをイメージしたぶどう風味のやわらかいわらび餅で、ぶどう味のソースとミルクホイップを包んだ商品。
「メタモンのわらび餅(ぶどうソース&ミルクホイップ)」(150円)
ロールケーキは、ゲームに登場するピカチュウ(うすいろ)とピカチュウをパッケージにデザインしたロールケーキ。チョコチップ入りのバナナクリームを、ピカチュウをイメージした黄色と茶色のスポンジ生地で巻き上げた。
「ピカチュウのロールケーキ(チョコバナナ)」(178円)
○オリジナルタオルが当たるスタンプ企画
期間中、アプリ「ファミペイ」を提示して、対象のオリジナル商品を購入すると、1商品につきスタンプが1個たまる。ためたスタンプ数に応じて、コースを選び応募すると、抽選で合計120名に、オリジナルタオルなどが当たる。キャンペーン期間・応募期間は4月28日〜5月22日まで。
スタンプ5個で応募できるのは、メタモン・ピカチュウのデザインと、メタモン(ラプラスへんしん)・ピカチュウ(うすいろ)のデザインがバックプリントに入ったフラッペカップ入りタオル2種セット。
スタンプ5個「フラッペカップ入りタオル2種セット」(20名)
○アクリルパズルキーホルダーがもらえる
期間中、対象商品を2品ご購入ごとに、ポケモンたちがデザインされたオリジナルのアクリルパズルキーホルダーがもらえる。ピース同士を連結できる仕様で、キーホルダーとしてはもちろん、組み立てて立体的に飾ることもできる。期間は4月28日10:00〜5月18日まで。景品が無くなり次第終了となる。
キャンペーン第1弾(4月28日10:00〜)では、メタモン、ピカチュウ、フシギダネ、ヒトカゲ、ゼニガメの全5種がデザインされたアクリルパズルキーホルダーがもらえる。
第1弾(4月28日10:00〜)
第2弾(5月5日10:00〜)では、メタモン&フワンテ、ピカチュウ(うすいろ)、カビゴン(こけむし)、ルカリオ、モジャンボ(はかせ)の全5種がデザインされたアクリルパズルキーホルダーがもらえる。
第2弾(5月5日10:00〜)
組み立て後イメージ
○オリジナルトートバッグが当たる
期間中、ファミペイを提示して、対象商品を購入すると、1商品につきスタンプが1個たまる。ためたスタンプ数に応じて、オリジナルトートバッグなどが当たる。キャンペーン期間・応募期間は4月28日〜5月22日まで。
スタンプ5個で応募できるトートバッグは、メタモンと、メタモン(ラプラスへんしん)をデザインしたリバーシブル仕様。
スタンプ5個「リバーシブルトートバッグ」(20名)
○ダウンロードカード購入&応募でオリジナル壁紙がもらえる
期間中、ぽこ あ ポケモンのダウンロードカード(8,980円)を購入し専用サイトで応募すると、もれなくオリジナル壁紙がもらえるキャンペーンを開催している。購入対象期間は2月17日〜5月18日、応募期限は5月19日まで。
「ダウンロードカード ぽこ あ ポケモン」(8,980円)
オリジナル壁紙
○特典付「Switch 2」「ぽこ あ ポケモン」セットを予約販売
ファミマオンラインで、期間中にNintendo Switch 2本体とぽこ あ ポケモンのセット(58,960円)を購入すると、もれなくファミリーマートオリジナルのアクリルパズルチャームがついてくる。予約申込期間は4月28日10:00〜 5月6日23:59まで。
「オリジナル特典付き『Nintendo Switch 2(日本語・国内専用)』+『ぽこ あ ポケモン』」(58,960円)
ファミリーマートオリジナル特典 ※画像はイメージ
○GPSチェックインでSNSアイコンがもらえる
任天堂のスマートフォン向けアプリ「Nintendo Store」で、キャンペーン期間中にファミリーマートの店頭で「GPSチェックイン」を行うと、オリジナルデザインのぽこ あ ポケモンのアイコンがもらえる。
SNSアイコンプレゼント
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