女優ダイアン・キートンさんの私物が、死去から約6カ月を経てオークションに出品される。映画「アニー・ホール」(1978年)ではアカデミー賞の主演女優賞を獲得、「ゴッドファーザー」シリーズのケイ・アダムズ役でも知られるダイアンさんは、2025年10月11日、肺炎のため79歳で帰らぬ人となった。



【写真】生前のダイアン・キートンさんの輝く笑顔 オークションを好評したボナムズのインスタ

競売を主催するボナムズは声明を発表し、今回の出品について「思慮深く構成されたファインアート、インテリア、象徴的なファッション、私物、そして創作の軌跡である品々の厳選コレクション」と説明した。さらに、「アメリカのモダンおよびコンテンポラリー・アートや写真、彼女が愛したワードローブからの特筆すべきファッション、個人的な記録品、エンターテインメントの記念品で構成されており、キートン本来の構図感覚、抑制、意味への直感を照らし出している」としている。



オークションは全4回に分けて開催され、ニューヨーク、ロサンゼルス、オンラインで実施。第1弾は5月31日にスタートする。



6月8日には、ニューヨークでライブ形式の「The Diane Keaton Collection: Architecture of an Icon」が行われ、ラルフ・ローレンのファッションアイテム、アメリカ美術作品、本人制作のコラージュ、「アニー・ホール」の無題オリジナル脚本などが出品される。



そのほか、ファッションに焦点を当てた「Tailored and Timeless」、インテリア中心の「At Home with Diane」、私的な所持品を集めた「Chapters of an Edited Life」も予定されている。



（BANG Media International／よろず～ニュース）