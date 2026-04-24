「閃輝暗点」が出たら片頭痛薬の服用は”最中”と”後”どちらが正解？【医師監修】

閃輝暗点が現れた瞬間から、その後の対応が症状の経過に影響を与えることがあります。発症中の安全な行動、頭痛への移行を見据えた薬の使い方、そして発生頻度を減らすための予防策まで、段階ごとにできることがあります。この章では、閃輝暗点のさまざまな場面での具体的な対処法をご紹介します。

監修医師：

田頭 秀悟（たがしゅうオンラインクリニック）

鳥取大学医学部卒業。「たがしゅうオンラインクリニック」院長 。脳神経内科（認知症、パーキンソン病、ALSなどの神経難病）領域を専門としている。また、問診によって東洋医学的な病態を推察し、患者の状態に合わせた漢方薬をオンライン診療で選択する治療法も得意としている。日本神経学会神経内科専門医、日本東洋医学会専門医。

閃輝暗点が現れたときの対処法と予防策

閃輝暗点を経験している最中とその後の対応が、症状の経過に影響を与えることがあります。

閃輝暗点の最中に取るべき行動

閃輝暗点が現れたら、まず安全な場所に移動することが最優先です。運転中であれば直ちに安全な場所に停車し、視覚症状が完全に消失するまで運転を再開してはいけません。仕事中であれば、可能な限り作業を中断し、静かで暗い場所で休息を取りましょう。

この段階では、視覚症状に不安を感じるかもしれませんが、通常は一時的な現象であり、視力に永続的なダメージを与えることはありません。深呼吸をして落ち着き、症状が自然に消失するのを待ちます。水分を摂取し、可能であれば横になって目を閉じることが推奨されます。強い光や騒音は症状を悪化させる可能性があるため、避けることが望ましいでしょう。

閃輝暗点後の頭痛対策

閃輝暗点が消失した後、多くの場合60分以内に頭痛が始まります。この時期に予防的に対処することで、頭痛の重症度を軽減できる可能性があります。片頭痛の特効薬である「トリプタン系薬剤」は、飲むタイミングが非常に重要です。視界のチカチカ（閃輝暗点）が続いている最中に飲んでも前兆期は脳血流が低下している状態であり、効果が薄く、逆にリスクがあるとされています。 ベストなタイミングは、「閃輝暗点が完全に消えて、頭痛が始まりそうになった時（または頭痛が始まった直後）」です。痛みがピークに達してからでは効きにくくなるため、タイミングを逃さないようにしましょう。薬物療法のタイミングについては、主治医と事前に相談し、自分の症状パターンに合わせた服薬計画を立てておくことが重要です。

閃輝暗点の頻度を減らす予防策

閃輝暗点の発生を完全に防ぐことは困難ですが、頻度を減らし、生活への影響を最小限にすることは可能です。

片頭痛の引き金となる要因を特定し、可能な限り避けることが基本です。一般的な引き金には、特定の食品（熟成チーズ、加工肉、MSG含有食品、アルコール特に赤ワイン）、炭水化物の過剰摂取（パン類、麺類など）、感覚刺激（強い光、大きな音、強い匂い）、気候変動（気圧の変化、高温多湿）、ホルモン変動（月経周期）などがあります。

規則正しい生活リズムの維持も重要です。食事を抜かない、同じ時間に食事を取る、十分な水分補給を心がける、適度な運動を継続するといった基本的な生活習慣が、片頭痛の予防に寄与します。また、マグネシウムやビタミンB2（リボフラビン）のサプリメントが片頭痛の予防に有効である可能性を示す研究もあります。ただし、サプリメントを開始する前に医師に相談することが推奨されます。

月に4回以上片頭痛が起こる場合、予防薬の使用が検討されます。従来からある予防薬には、β遮断薬、カルシウム拮抗薬、抗てんかん薬、抗うつ薬などがあります。これらは元々は他の疾患の治療薬ですが、片頭痛の予防効果が確認されています。

近年登場した抗CGRP抗体薬は、片頭痛の発症メカニズムに直接作用する初の予防薬です。CGRPは片頭痛発作時に増加する神経ペプチドであり、これを阻害することで片頭痛の発生を抑制します。月1回（または数ヶ月に1回）の皮下注射や点滴で、片頭痛の日数を大幅に減らす効果が報告されています。副作用が比較的少なく、従来の予防薬が効かなかった方にも効果が期待できます。これらの薬剤は日本国内で保険適用となっていますが、薬価が比較的高いため、窓口での自己負担額が大きくなる場合があります。保険適用の条件（既存の薬で効果が不十分など）や高額療養費制度の利用については、専門医療機関で相談しましょう。

まとめ

片頭痛は適切な治療によって、発作の頻度や重症度を大幅に軽減できる疾患です。予兆から閃輝暗点、嘔吐に至るまでの各段階を理解し、自分の症状パターンを把握することで、早期対処が可能になります。生活習慣の見直しと適切な薬物療法の組み合わせにより、片頭痛と上手に付き合いながら質の高い生活を送ることができます。症状が日常生活に支障をきたしている場合は、我慢せずに専門医療機関を受診し、自分に合った治療法を見つけることが重要です。片頭痛は決して「我慢すべき症状」ではなく、適切な医療介入によって管理できる疾患であることを理解し、積極的に治療に取り組みましょう。

参考文献

神経治療学会「頭痛の診療ガイドライン2021」

厚生労働省「頭痛について」

日本神経学会「頭痛診療のガイドライン」