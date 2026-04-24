ABCマート、最大半額に 年に一度の大型祭典「ゴールデンウィークセール」開催【きょうから】
ABCマートは、年に一度の大型セール「ゴールデンウィークセール」をきょう24日から5月7日まで開催する。全国の店舗およびオンラインストアで実施され、人気ブランドのスニーカーやアパレルが最大半額となる。
【写真】シンガー・ソングライターMON7Aの新曲がTVCMに起用
同セールは毎年恒例の大型企画で、幅広い商品を大幅値下げ価格で展開。店舗とオンラインストアで取り扱い商品が一部異なるものの、いずれも期間限定の特別価格で提供される。オンラインストアでは5月7日午前9時59分まで実施される。
あわせて、セール告知のテレビCMも4月24日から全国で放映開始。男性シンガー・ソングライターのMON7Aの新曲「とめないで」が起用され、セールの盛り上がりを演出する。CMは5月5日まで放送予定となっている。
期間中は春夏シーズンに向けたアイテムを中心に展開され、ゴールデンウィークの買い物需要を狙う。年に一度の大規模セールとして、多くの来店・利用が見込まれる。
■ABC-MART「ゴールデンウィークセール」概要
期間：2026年4月24日（金）〜5月7日（木）9:59
対象店舗：全国のABC-MART、ABC-MART オンラインストア
※セール開催日は店舗により異なる場合がある。
【写真】シンガー・ソングライターMON7Aの新曲がTVCMに起用
同セールは毎年恒例の大型企画で、幅広い商品を大幅値下げ価格で展開。店舗とオンラインストアで取り扱い商品が一部異なるものの、いずれも期間限定の特別価格で提供される。オンラインストアでは5月7日午前9時59分まで実施される。
期間中は春夏シーズンに向けたアイテムを中心に展開され、ゴールデンウィークの買い物需要を狙う。年に一度の大規模セールとして、多くの来店・利用が見込まれる。
■ABC-MART「ゴールデンウィークセール」概要
期間：2026年4月24日（金）〜5月7日（木）9:59
対象店舗：全国のABC-MART、ABC-MART オンラインストア
※セール開催日は店舗により異なる場合がある。