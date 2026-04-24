赤ちゃんとハスキーの心温まるエピソードが反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で73万回再生を突破し、「ほんとに兄弟のよう」「子供を慈しむ愛情に涙が…」「ハスキーは犬界の保育士」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：赤ちゃんが『生まれた瞬間から大型犬と育った』結果→お互い言葉を喋れなくても…尊すぎる『成長記録』】

赤ちゃんとハスキーの出会い

YouTubeチャンネル「ハスキン『シベリアンハスキー』」の投稿主さんは、シベリアンハスキーの『スノウ』ちゃんとの日々を紹介しています。一家には、生まれたばかりの赤ちゃんがいるのだそう。今回は、赤ちゃんとスノウちゃんの出会いから現在までのエピソードを投稿したといいます。

赤ちゃんと初対面したスノウちゃんは、不思議そうな表情で赤ちゃんを見つめていたとか。なんとかして仲良くなりたかったのか、赤ちゃんにグイグイ接近し始めたのでした。しかし、すぐに距離感を保てるようになり、上手にスキンシップを取れるようになったそうです。

言葉がなくても通じ合えて…

スノウちゃんは、とても優しい性格の持ち主でした。赤ちゃんの傍に座り、退屈にならないよう遊んであげる姿がたびたび見られたといいます。そんなスノウちゃんに、赤ちゃんもメロメロに。頑張って手を伸ばし、スノウちゃんを触ろうとしていたそうです。

ときには、スノウちゃんの大きなクシャミで、赤ちゃんが大爆笑することも。スノウちゃんが立ち上がると、その迫力に大興奮することもあったといいます。赤ちゃんにとって、スノウちゃんは最高の遊び相手となっていたのでした。

本当の兄弟のような光景にホッコリ

もちろん、ふたりの間に「言葉」はありません。しかし、一緒に遊んだり寝たりする光景を見ていると、ふたりの強い絆を感じるといいます。スノウちゃんは、赤ちゃんが泣くとすぐに添い寝をしてあげるほど、育児のスキルも上達したそうです。

赤ちゃんが成長するにつれて、ふたりの関係性は少しずつ変わっていくことでしょう。そんな未来への楽しみと、今が続いてほしいという寂しさの間で揺れることもあるという投稿主さん。しかし、ふたりが日々築いている信頼だけは、いつまでも変わらないのではないでしょうか。

この投稿には「きっと優しい大人になりますね」「これからもずっと守ってくれそう」「愛の溢れる素敵な動画に感動しました」などの温かなコメントが寄せられています。

スノウちゃんとご家族の微笑ましい日常はYouTubeチャンネル「ハスキン『シベリアンハスキー』」の他の投稿からチェックすることができます！

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「ハスキン『シベリアンハスキー』」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。