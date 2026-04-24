TWS（トゥアス）が、5枚目ミニアルバム「NO TRAGEDY」のハイライトメドレー映像を公開した。エンターテインメント企業HYBE（ハイブ）のYouTube（ユーチューブ）チャンネルに掲載した。

映像の随所に、シェークスピアの作品「ロミオとジュリエット」の象徴的なシーンを連想させるような場面があった。水槽の向こうでのみずみずしい初対面から、バルコニーでのロマンチックな告白、悲劇を招いた毒薬を踏んで転ぶ姿まで、原作の素材を多彩に活用した。

韓国メディアのニュースエンは24日「劇の序文に記された『星が裂いた不運な恋人』という文句のポスターが破れ、『星を砕いて進む恋人』という文字が現れる演出も注目を集めている。これは、悲劇を喜劇に変える、青春ロミオ・TWSの誕生を告げ、復帰への期待感を高めた」と分析した。

タイトル曲「You、You」は、R＆Bの感性を取り入れたハウスサウンドがトレンディーな雰囲気を醸し出す曲。同メディアは「『君を失うのは not in my plans もう私たちは元に戻れない』など、遠慮なく告白する歌詞が印象的だ」と報じた。

ハイライトメドレー映像が公開された直後、X（旧ツイッター）のリアルタイムトレンドで「タルムタルム」という、同映像で繰り返し流れる音が、1位になるなど、世界中の音楽ファンの熱い関心を示した。

同アルバムは、27日にリリースする。