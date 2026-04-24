男性から追われる女性と、男性を追いかけてしまう女性。その決定的な差
最初はいい流れだったのに、気づけば自分ばかり連絡している。そんな状態には原因があるんです。男性から追われる女性と、男性を追いかけてしまう女性の差は、日常の行動に表れます。
連絡の主導権
気になる男性に対して、自分から毎回連絡していませんか？返信が来る前に次を送ったり、会話が終わりそうになると話題を追加する。この状態が続くと、男性は受け身になります。追われる女性は、会話が一区切りついたら自分から連絡をしないもの。やり取りを終える判断ができるかで、関係のバランスは変わります。
予定のすり合わせ方
男性の都合に合わせて、いつでも会える状態になっていませんか？急な誘いでも毎回OKしていると、優先順位は上がりにくくなります。追われる女性は、「その日は予定があります」と普通に断ることができます。会える日を限定することで、男性の動き方は変わるでしょう。
不安の伝え方
返信が遅いと不安になり、「忙しいですか？」と確認していませんか？この行動が増えるほど、男性は距離を取りやすくなります。追われる女性は、不安があってもすぐに行動に出しません。連絡の頻度や相手のペースを観察しながら、落ち着いて対応しているものです。
追うか追われるかは行動の積み重ねで決まります。連絡の仕方、予定の合わせ方、不安の扱い方。この３つを見直すだけでも、男性との関係のバランスは変わるでしょう。 ※画像は生成AIで作成しています
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