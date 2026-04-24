28日には世界選手権団体戦が開幕

卓球女子の張本美和（木下グループ）と平野美宇（同）が23日までにインスタグラムを更新し、女性アイドルグループのライブに参戦したことを報告。張本は28日開幕の世界選手権団体戦（英国ロンドン）へ英気を養ったようだ。

26歳の平野が「＝LOVEさんの8周年ツアー横浜スタジアム公演に参戦してきました」とつづれば、17歳の張本も「美宇さん誘って頂きありがとうございました！！！」と感謝を記した。

2人が参戦したのは指原莉乃プロデュースの女性アイドルグループ「＝LOVE」のライブだ。卓球界のスター選手同士のオフに、ファンから様々な声が上がった。

「2人共キラキラしてて 可愛い〜」

「美和ちゃんも美宇ちゃんも最高にかわいい」

「君たちがアイドルみたいだよ」

「オタクしてる！！尊い」

「幸せな時間ですね」

「ハマスタ来てたんですね！」

28日開幕の世界選手権団体戦の代表に入っている張本は、「頂いたパワーを世界卓球に向けて、最後の調整頑張ります！」と気合十分。代表から漏れた平野も「世界卓球も楽しみです」とエールを送っている。



（THE ANSWER編集部）