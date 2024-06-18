【2026W杯北中米大会 最高の景色を見に行こう】昨年11月にA代表デビューしたベルギー1部シントトロイデンの日本代表FW後藤啓介（20）。W杯メンバー入りすれば、FWとしては日本最年少出場となる。1メートル91の大型ストライカーが抱く大志とは――。スポニチ本紙の独占インタビューに応じ、幼少期に作成したマンダラチャートを再現し、9つの目標を掲げた。（取材・構成 滝本 雄大）

記者からスケッチブックを渡された後藤が、ペンを走らせる。真ん中に「W杯優勝」と力強く書き込み「まずはそこが一番の大きな目標。日本代表全員が同じ目線でそこに向かっていけているのが今の強み。（達成）できる」と言い切った。

有言実行を貫いてきた。小学校高学年の時、父親から「書いてみなよ」と勧められたのが、「マンダラチャート」と呼ばれる目標達成のためのシート。9×9の計81マスに目標や思考整理を記すフレームワークで、ドジャースの大谷翔平投手が花巻東高時代に活用していたことでも知られる。後藤は「父親が勧めたのは大谷選手がやっていたからだと思う」とし「“17歳でデビューする”とか、“海外挑戦する”とか書いていた」と当時を振り返る。実際、磐田時代の23年に17歳でJリーグデビュー。24年1月にはベルギー1部アンデルレヒトに期限付き移籍し、ターゲットを射止めてきた。

W杯メンバーの発表を控える今、改めてマンダラチャートを書くなら――。そう問うと「まず、真ん中はW杯優勝」と即答し、計9つをつづった。

▼欧州カップ戦出場権獲得 シントトロイデンではシーズン上位6チームで争うプレーオフ（PO）を戦っている最中。1、2位は欧州CL、3〜4位は欧州リーグ、5位が欧州カンファレンスリーグの出場権を獲得する。「4位以上で出場権を獲得したい。POは各国の代表選手が出ているのでW杯の予行演習にもなる」

▼W杯代表入り W杯メンバー26人は来月15日発表。それまで代表活動はなく、所属クラブが最後のアピールの場だ。「POでどれだけ活躍できるかにかかっている。POでの活躍なくしてメンバー入りはない」

▼W杯8強＆W杯4強 本気で優勝を狙うからこそ、8強と4強を順に明記。「まずはそこを超える。優勝はベスト8、4を超えた先にある」。決勝トーナメントではPK戦に突入する可能性もあるが「PK戦に持っていかなければいい話。攻撃陣が点を取れば問題ない」と頼もしい。PK戦でも「蹴るメンタルはある。自分から手を挙げる」とキッカーに立候補する覚悟だ。今季は2度のPKをいずれも成功させている。

▼5大リーグ移籍＆ビッグクラブ移籍 「そこに行かなきゃ今後は代表に呼ばれなくなると思う。より強度の高い、より強いクラブに行かないといけない。常に中3日、中2日で強度の高い、プレッシャーのかかる試合でプレーしたい」

▼CLで4強以上 常に目標としてきた欧州CL。日本人最高成績が目標だ。「W杯と同じく出たい。日本人出場の最高成績4強を超えたい」

▼W杯4大会出場 「本当は5大会だけど、年齢を考えて4大会は出たい。そのためにビッグクラブでCLにも出て活躍し続けないといけない」

直近の目標には「欧州カップ戦の出場権獲得」を「1」、「W杯メンバー入り」を「2」と記した。「昨年は25年までにA代表入りという目標を達成した。立てたプラン通りになっていると思う。結果を残していけば近づく」。どんなビッグな野望もピッチで描いていく。

【取材後記】後藤のインタビューは2回目だが、今回も等身大の姿を見せてくれた。会ってすぐに「買い物に付き合ってくれませんか？」と、ちゃめっ気たっぷりにお願いしてきた。シントトロイデン市内のスーパーマーケットへ足を運ぶと、日用品を購入。冷凍エビを選ぶ際には「大袋よりも小袋を3つ買った方がいいな」と真剣に選別する姿に貴重なオフの一面が垣間見えた。記者の仕事内容について興味津々に逆質問してくれたことも印象的だ。

目標シートの話題になると、記者がわざとらしく置いていたスケッチブックを見て「これに書いてほしいってことですよね？」と笑いながら応じてくれた。好奇心旺盛で優しい好青年。別れ際には「自分はまずW杯メンバーに選ばれるように頑張るので、現地で会いましょう！」と力強く約束してくれた。（サッカー担当・滝本 雄大）

◇後藤 啓介（ごとう・けいすけ）2005年（平17）6月3日生まれ、静岡県出身の20歳。磐田でトップ昇格した23年のJ2開幕戦で2得点し、クラブ最年少記録を25年ぶりに更新。24年1月にアンデルレヒトに期限付き移籍し、同12月に完全移籍。25年8月にシントトロイデンに期限付き移籍。日本代表にはU―15から各年代で選出。1メートル91、78キロ。利き足は右。