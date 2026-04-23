〈BTS・JINはオフに伊豆へ、Vは“鉄板焼”投稿を削除…東京ドームライブの舞台裏「日本オリジナル楽曲も練習、日本語に苦労するメンバーも」7年ぶり来日秘話〉から続く

BTSのメンバーを束ねるリーダーのRM（31）が向かったのは若者の街・渋谷だった。異国にいる開放感からだろうか、そこで見せた思わぬ姿とは……。（4月22日配信「週刊文春 電子版」より記事の一部を抜粋してお届けします）

【画像】渋谷で姿を見せたRM

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羽田空港からプライベートジェットで

4月18日の夜7時ごろ、滞在していた皇居に近い5つ星ホテルから姿を現したのは、メインダンサーのJ-HOPE（32）と、金髪をたなびかせるJIMIN（30）だった。

彼らが送迎車に揺られ向かったのは、羽田空港。厳戒警備をすんなり通過し、帰国のためプライベートジェットに乗り込んだ。のちに、ラッパーのSUGA（33）も合流したと見られており、午後11時ごろに金浦空港へ着陸した。

「現地記者が帰国を狙って待機していましたが、SUGAだけ写真を撮られないように背を向けて一瞬で車に乗り込んだ。こういったクールなところがファンにとってはたまんないんですけどね。一方のJ-HOPEはライブのMCで『来日中に祖母が亡くなった』と明かしており、帰国を急いだのかもしれません」（韓国エンタメ誌記者）



（左から）JIMIN、J-HOPE、SUGA 公式サイトより

路地裏に佇むリーズナブルな居酒屋に

ライブのMCで「プライベートで日本に来ることが増えました」と語っていたリーダーRMのオフはどうだったのか。

《この続きでは密着撮で判明した「渋谷の居酒屋＆バーをハシゴ」「路上喫煙」などを写真とともに詳しく報じている。BTS日本滞在の記事全文は現在配信中の「週刊文春 電子版」および4月23日（木）発売の「週刊文春」で読むことできる。さらに「週刊文春 電子版」では、BTS来日に関する4本のオリジナル記事を緊急配信。誌面では掲載しきれなかった多数の写真とともに、知られざる公演の舞台裏やオフの行動の詳細などを報じている。》

（「週刊文春」編集部／週刊文春 電子版オリジナル）