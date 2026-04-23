三吉彩花、へそピ目立つショート丈シャツコーデ マニッシュの中に柔らかさ選出【プラダを着た悪魔２】
【モデルプレス＝2026/04/23】女優・モデルの三吉彩花が4月23日、都内で行われた映画「プラダを着た悪魔２」（5月1日公開）ジャパンプレミアイベントに登壇。
【写真】タトゥー話題の29歳女優、へそピ目立つ超ショート丈シャツ
へそピアスが目立つショートシャツコーディネートで登場した三吉。「いつもと違ったパンツ、ジャケットスーツのコーディネートです。一見、すごくマニッシュではあるんですけれども、ショート丈のシャツであったりとか、後ろがバルーンで丸みを帯びたジャケットになっていて、少し女性らしさと柔らかさみたいなものを演出している」とポイントを明かした。
2006年に公開され、“働く女性のバイブル”として世界中を熱狂させた名作「プラダを着た悪魔」。ジャーナリストを夢見るアンディが、厳しく完璧主義なカリスマ編集長ミランダのもとで、自分を磨きながら成長していく姿は、“オシャレと仕事のモチベーション”として、今なお多くの人々に勇気を与え続けている。そして、その続編「プラダを着た悪魔２」が5月1日にアップグレードして帰ってくる。
ジャパンプレミアには三吉のほか、ジャパンアンバサダーのモモとサナ（TWICE）、プレミアゲストとして長谷川京子、山田優、谷まりあ、柏木悠（超特急）、RAN（MAZZEL）、せいら、インフルエンサーゲストのAMI・AYA、GYUTAE、井手上漠、江野沢愛美が登壇した。（modelpress編集部）
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【写真】タトゥー話題の29歳女優、へそピ目立つ超ショート丈シャツ
◆三吉彩花、ショート丈シャツコーデ披露
へそピアスが目立つショートシャツコーディネートで登場した三吉。「いつもと違ったパンツ、ジャケットスーツのコーディネートです。一見、すごくマニッシュではあるんですけれども、ショート丈のシャツであったりとか、後ろがバルーンで丸みを帯びたジャケットになっていて、少し女性らしさと柔らかさみたいなものを演出している」とポイントを明かした。
◆「プラダを着た悪魔２」
2006年に公開され、“働く女性のバイブル”として世界中を熱狂させた名作「プラダを着た悪魔」。ジャーナリストを夢見るアンディが、厳しく完璧主義なカリスマ編集長ミランダのもとで、自分を磨きながら成長していく姿は、“オシャレと仕事のモチベーション”として、今なお多くの人々に勇気を与え続けている。そして、その続編「プラダを着た悪魔２」が5月1日にアップグレードして帰ってくる。
ジャパンプレミアには三吉のほか、ジャパンアンバサダーのモモとサナ（TWICE）、プレミアゲストとして長谷川京子、山田優、谷まりあ、柏木悠（超特急）、RAN（MAZZEL）、せいら、インフルエンサーゲストのAMI・AYA、GYUTAE、井手上漠、江野沢愛美が登壇した。（modelpress編集部）
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