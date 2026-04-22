もうダメかも知れない…。男性が「別れ」を考えている時に出すサイン
彼氏の様子が最近少しおかしいと感じるなら、もしかしたらあなたへの気持ちが冷めてきた可能性も。
そこで今回は、男性が「別れ」を考えている時に出すサインを紹介します。
｜あまり目を合わせなくなる
彼氏があまり目を合わせなくなってきているなら、気持ちが冷めてきているサインでしょう。
相手がどんな気持ちでいるかを確かめるために、人は日頃から相手の目を見て相手の心の内を探ろうとするもの。
｜「ありがとう」を言わなくなる
「ありがとう」と伝えるのは人間関係をスムーズにする上で欠かせないことの１つで、それは恋人関係においても同じです。
でも、もし最近になって彼の口から「ありがとう」という言葉が極端に聞かれなくなってきたら、あなたとの関係を維持したい気持ちが薄れてきているサインの可能性大。
そんな時は、今までなら「ありがとう」と言ってくれた場面を再現してみたり、あえて尽くすのをやめたりして、彼が「ありがとう」を発するかを確かめてみてください。
｜あなたを否定する言動が増える
男性は恋心が冷めてくると、女性に対して否定的な言動が増えることも。
心から愛している相手に対しては、人は常に共感する態度や肯定する態度をとるものなので、真逆の行動を頻繁にするようになったということは、愛情が薄れてきているサインでしょう。
単に彼氏が不機嫌な状態という可能性もあるので、もし気になるなら、機嫌良くしている時の彼氏のあなたの言動に対する反応を確かめてみてください。
今回紹介した言動が彼氏に見られるなら、破局の危機かも知れないので、２人で話し合う時間を作るなどして、早急に関係改善に取り組むようにしてくださいね。
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