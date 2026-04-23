「今日好き」永瀬さら、ミニスカ大人コーデで美脚スラリ「圧倒的ビジュ」「こんな綺麗な脚になりたい」
【モデルプレス＝2026/04/23】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に出演していた永瀬さらが4月22日、自身のInstagramを更新。ミニスカート姿を披露し、反響が寄せられている。
【写真】「今日好き」参加18歳美女の圧巻スタイル
永瀬は「ZARAで揃えたトップス×ジャケットの組み合わせがお気に入り」とつづり、黒のオフショルダーのトップスにミニスカートを合わせたコーディネート姿を投稿。ジーンズのミニスカートから伸びる美しい脚が際立っている。
またウインクをした自撮りショットも公開している。
この投稿にファンからは「圧倒的ビジュ」「大人っぽくて素敵」「圧巻のスタイル」「こんな綺麗な脚になりたい」などといった声が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】「今日好き」参加18歳美女の圧巻スタイル
◆永瀬さら、ミニスカコーデ披露
永瀬は「ZARAで揃えたトップス×ジャケットの組み合わせがお気に入り」とつづり、黒のオフショルダーのトップスにミニスカートを合わせたコーディネート姿を投稿。ジーンズのミニスカートから伸びる美しい脚が際立っている。
またウインクをした自撮りショットも公開している。
◆永瀬さらの投稿に反響
この投稿にファンからは「圧倒的ビジュ」「大人っぽくて素敵」「圧巻のスタイル」「こんな綺麗な脚になりたい」などといった声が寄せられている。（modelpress編集部）
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