岩手・大槌町で山林火災　2カ所で延焼中で約200ヘクタールが焼失　町人口の4分の1が避難　住宅1棟を含む7棟が全焼か

22日午後、岩手・大槌町の2カ所で発生した山林火災は、23日午後4時50分現在も延焼中で避難指示エリアも拡大されています。

岩手・大槌町の中心部を見渡す高台の公園から、柳谷圭亮記者がお伝えします。

火災が発生している山から立ち上った煙で、山の稜線（りょうせん）がほぼ見えない状況です。

時折、東側から西側に向けて風が吹いており、昼間に比べて、町中心部に漂う煙の量が増えています。

大槌町の山林火災は、22日午後2時ごろに小鎚地区で発生し、さらに午後4時半ごろには約10km離れた吉里吉里地区周辺でも発生。延焼範囲はこれまでに約200haに達しています。

建物にも被害が及んでいて、住宅1棟を含む7棟が全焼したとみられていますが、2カ所の火災は現在も消し止められておらず、消防や自衛隊のヘリが放水するなど懸命の消火活動が続いています。

この火災で町は、人口の約4分の1に当たる1229世帯2588人に避難指示を出しています。

大槌町を含む岩手県沿岸には3日前の三陸沖を震源とする地震により、現在も後発地震注意情報が出されていて住民の皆さんは、身も心も休まらない日が続いています。