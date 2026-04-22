2026年度男子日本代表チームに、東京グレートベアーズの村山豪選手ら4名が選出！

[caption id="attachment_1591449" align="aligncenter" width="360"] 村山豪選手[/caption]

日本バレーボール協会より2026年度男子日本代表チームの登録選手・監督・スタッフが発表され、東京グレートベアーズからは村山豪選手、後藤陸翔選手、伊藤吏玖選手、川野琢磨選手が選出された。

4選手のプロフィールはチェック

4人の選手のプロフィールを紹介しよう。

背番号12、ミドルブロッカーの村山豪選手は、1998年7月30日生まれの27歳で、東京都練馬区出身。身長192cm、体重81kgで、利き腕は右。経歴は、駿台学園高校、早稲田大学、ジェイテクトSTINGS愛知だ。



背番号25、アウトサイドヒッターの後藤陸翔選手は、2001年5月13日生まれの24歳で、愛媛県松山市出身。身長187cm、体重82kgで、利き腕は右。経歴は、新田高校、近畿大学／近畿クラブスフィーダ、東京グレートベアーズ。



背番号26、ミドルブロッカーの伊藤吏玖選手は、2001年11月14日生まれの24歳で、東京都調布市出身。身長195cm、体重92kgで、利き腕は右。経歴は、駿台学園高校、早稲田大学、東京グレートベアーズ。



背番号30、アウトサイドヒッター／オポジットの川野琢磨選手は、2006年7月25日生まれの19歳で、東京都足立区出身。身長197cm、体重83kgで、利き腕は右。出身校は、駿台学園高校、早稲田大学(在学中)／東京グレートベアーズ。

東京グレートベアーズについて

東京グレートベアーズは、FC東京バレーボールチームの休部に伴い、2022年6月にネイチャーラボへの全体譲渡により発足した、プロバレーボールチーム。

クラブコンセプトは、VOLLEYBALL DREAM(バレーボールドリーム)、バレーボールで夢を叶えたい人たちのためのクラブになる。

クラブ理念は、ひとに強さを(STRENGTH TO HUMANITY)。ネイチャーラボの企業理念である「ひとに強さを」をクラブ理念として、バレーボールを通じて「勝利への執着心」「諦めない意志」「チームワークの大切さ」を社会に発信する。

東京グレートベアーズの詳しい情報は、下記の公式HPから確認を。

村山豪選手や後藤陸翔選手、伊藤吏玖選手、川野琢磨選手の活躍に期待するとともに、この機会に東京グレートベアーズについてもチェックしてみて。

2026年度バレーボール男子日本代表選出 詳細：https://tokyo-greatbears.com/news/9631

東京グレートベアーズ 公式HP：https://tokyo-greatbears.com

(ソルトピーチ)