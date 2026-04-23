音楽プロデューサー、放送作家として活躍する秋元康氏（67）が23日、都内で新男性グループの記者発表会に出席し、30人からなるシアターボーイズグループ「Cloud ten」をお披露目した。

Y＆N Brothers Inc.と三井不動産グループによるプロジェクトとして、昨夏にオーディションを開始し、2月に30人のメンバーを決定。今夏には、活動拠点として、東京・お台場のダイバーシティ東京プラザ内に約300席規模の専用シアターをオープンする。

秋元氏は「AKB48のときも0から目撃していただきたいと思って作った。今回も三井不動産さんと一緒に劇場を作って、目撃できる場所を作れるんじゃないか」と説明。「0から1は大変ですが、東京に行ったら絶対そこに行きたいと思うような、目撃という場所を作るのは、我々の使命だと思う」と語った。

あくまでも「僕は特別なスターを見抜く力があるわけではない」とし「一緒に動いていって、これからどうなっていくんだろうと参加していただいて、それから10年後、20年後に“今じゃチケットが取れないあのグループを我々は目撃したんだ”と思ってもらえたら」と伝えた。

秋元氏によると、グループ内にチームを作って活動する。この日はそれぞれユニットで「さりげない未来」「君とSomeday」「ごめん 愛こそ全て」の3曲を披露した。

メンバーの興梠大和は「僕が難しかったと思うのは、大人数でフォーメーションを合わせるところでした。まだまだ改善点もあると思うのですが、僕たちにはシアターという大きい武器があります。このシアターやこれからのイベントを通して、ファンの皆様には僕たちがさらにパワーアップしていく、成長していく過程を見ていただけたらありがたいです」とPRした。