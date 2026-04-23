TDS25周年テーマの特別デザイン！ 6．10から東北・北海道新幹線の特別車両が運行
東京ディズニーシーで現在開催中のアニバーサリーイベント「東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”」をテーマにした特別車両「Magical Jubilee Shinkansen」が、6月10日（水）から期間限定で運行する。JR東日本の新幹線では、今回初めて座席の枕に装飾を実施。あわせて、座席カーテンや車内ステッカーにも装飾を施し、車内全体を祝祭感あふれる特別仕様で演出する。
【写真】JR東日本の新幹線では今回初めて！ 座席の枕のデコレーションがかわいい
■車内メロディも25周年♪
今回登場する「Magical Jubilee Shinkansen」は、6月10日（水）から2027年3月上旬頃まで運行予定の東北・北海道新幹線の特別車両。
車両はE5系（1編成10両）。さまざまな海の魅力から着想を得た東京ディズニーシー25周年のテーマカラー 「ジュビリーブルー」を基調に、アニバーサリーイベントの特別な衣装に身を包んだミッキーマウスやディズニーの仲間たち、そ して東京ディズニーシーのシンボルでもあるディズニーシー・アクアスフィアやプロメテウス火山などが描かれ、東京ディズニー シー25周年の祝祭感を表現した特別な車両となっている。
車内でも、座席の枕や車内メロディなどで「東京ディズニーシー 25周年“スパークリング・ジュビリー”」の雰囲気を感じることが可能。祝祭感あふれる新幹線の旅を楽しめる。
運行開始日 は、6月10日（水） で、はやぶさ2号・仙台駅発6時35分／東京駅着8時07分の予定。毎月25日にあらかじめ専用ウェブサイトで発表される列車での 運行を計画している。
さらに、運行エリアの駅などに、アニバーサリーイベント「東京ディズニーシー 25 周年“スパークリング・ジュビリー”」をお祝いできるスポットが期間限定で登場。詳細は東京ディズニーリゾート・オフィシャルウェブサイトで決まり次第発表される。
■車内メロディも25周年♪
今回登場する「Magical Jubilee Shinkansen」は、6月10日（水）から2027年3月上旬頃まで運行予定の東北・北海道新幹線の特別車両。
車両はE5系（1編成10両）。さまざまな海の魅力から着想を得た東京ディズニーシー25周年のテーマカラー 「ジュビリーブルー」を基調に、アニバーサリーイベントの特別な衣装に身を包んだミッキーマウスやディズニーの仲間たち、そ して東京ディズニーシーのシンボルでもあるディズニーシー・アクアスフィアやプロメテウス火山などが描かれ、東京ディズニー シー25周年の祝祭感を表現した特別な車両となっている。
車内でも、座席の枕や車内メロディなどで「東京ディズニーシー 25周年“スパークリング・ジュビリー”」の雰囲気を感じることが可能。祝祭感あふれる新幹線の旅を楽しめる。
運行開始日 は、6月10日（水） で、はやぶさ2号・仙台駅発6時35分／東京駅着8時07分の予定。毎月25日にあらかじめ専用ウェブサイトで発表される列車での 運行を計画している。
さらに、運行エリアの駅などに、アニバーサリーイベント「東京ディズニーシー 25 周年“スパークリング・ジュビリー”」をお祝いできるスポットが期間限定で登場。詳細は東京ディズニーリゾート・オフィシャルウェブサイトで決まり次第発表される。