東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”テーマの特別車両！JR東日本「Magical Jubilee Shinkansen」
JR東日本とオリエンタルランドから、東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”をテーマにした特別車両「Magical Jubilee Shinkansen」が、2026年6月10日より運行します。
東京ディズニーリゾートとJR東日本が協力し誕生する特別車両。
ディズニーの仲間たちが描かれた特別なデザインによる、祝祭感あふれる新幹線の旅を楽しめます。
JR東日本・オリエンタルランド「Magical Jubilee Shinkansen」
運行開始日：2026年6月10日(水)
運行期間：2026年6月10日(水)〜2027年3月上旬頃まで運行予定
車両：E5系（1編成 10両）
運行区間：東北・北海道新幹線（東京〜新函館北斗間）
※「はやぶさ」「はやて」「やまびこ」「なすの」として運行予定。
東京ディズニーリゾートとJR東日本が協力して運行する「Magical Jubilee Shinkansen」。
現在開催中のアニバーサリーイベント「東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”」をテーマにした特別車両です。
今回は東京ディズニーシー25周年を記念して、毎月25日にあらかじめ専用Webサイトでお知らせする列車での運行が計画されています。
6月の運行日は6月25日となり、やまびこ124号（仙台駅発7時46分、東京駅着9時35分予定）として運行されます。
車両デザイン
外装は、さまざまな海の魅力から着想を得た東京ディズニーシー25周年のテーマカラー「ジュビリーブルー」が基調となっています。
アニバーサリーイベントの特別な衣装に身を包んだミッキーマウスやディズニーの仲間たちをデザイン。
さらに、東京ディズニーシーのシンボルでもあるディズニーシー・アクアスフィアやプロメテウス火山なども描かれています。
東京ディズニーシー25周年の祝祭感を表現した特別な車両と言えます。
車内装飾
車内においても、座席の枕や車内メロディなどで「東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”」の雰囲気を感じることができます。
JR東日本の新幹線では、今回初めて座席の枕に装飾を施します。
一般席、
グリーン席それぞれの枕カバーに特別なデザインが用意されています。
あわせて、座席カーテンや
車内ステッカーにも装飾を実施。
車内全体を祝祭感あふれる特別仕様で演出します。
運行エリアの駅のフォトスポット
運行エリアの駅などに、アニバーサリーイベントをお祝いできるスポットが期間限定で登場します。
記念撮影を楽しめるフォトスポットなどを設置。
詳細は東京ディズニーリゾート・オフィシャルウェブサイトにて決まり次第発表されます。
東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”
開催期間：2026年4月15日(水)〜2027年3月31日(水)
2026年9月4日に開園25周年を迎える東京ディズニーシー。
アニバーサリーイベント「東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”」を開催中です。
さまざまな海の魅力から着想を得たテーマカラー「ジュビリーブルー」に包まれるパーク。
お祝いの気持ちが高まり、笑顔が広がっていく25周年の東京ディズニーシーで、心きらめく祝祭をめぐる旅を体験できます。
テーマカラーの「ジュビリーブルー」に彩られた、ディズニーの仲間たちがいっぱいの新幹線。
移動中もアニバーサリーイベントのワクワク感を楽しめる特別な空間となっています。
JR東日本・オリエンタルランド「Magical Jubilee Shinkansen」の紹介でした。
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