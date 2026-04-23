JR東日本とオリエンタルランドから、東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”をテーマにした特別車両「Magical Jubilee Shinkansen」が、2026年6月10日より運行します。

東京ディズニーリゾートとJR東日本が協力し誕生する特別車両。

ディズニーの仲間たちが描かれた特別なデザインによる、祝祭感あふれる新幹線の旅を楽しめます。

JR東日本・オリエンタルランド「Magical Jubilee Shinkansen」

運行開始日：2026年6月10日(水)

運行期間：2026年6月10日(水)〜2027年3月上旬頃まで運行予定

車両：E5系（1編成 10両）

運行区間：東北・北海道新幹線（東京〜新函館北斗間）

※「はやぶさ」「はやて」「やまびこ」「なすの」として運行予定。

東京ディズニーリゾートとJR東日本が協力して運行する「Magical Jubilee Shinkansen」。

現在開催中のアニバーサリーイベント「東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”」をテーマにした特別車両です。

今回は東京ディズニーシー25周年を記念して、毎月25日にあらかじめ専用Webサイトでお知らせする列車での運行が計画されています。

6月の運行日は6月25日となり、やまびこ124号（仙台駅発7時46分、東京駅着9時35分予定）として運行されます。

車両デザイン

外装は、さまざまな海の魅力から着想を得た東京ディズニーシー25周年のテーマカラー「ジュビリーブルー」が基調となっています。

アニバーサリーイベントの特別な衣装に身を包んだミッキーマウスやディズニーの仲間たちをデザイン。

さらに、東京ディズニーシーのシンボルでもあるディズニーシー・アクアスフィアやプロメテウス火山なども描かれています。

東京ディズニーシー25周年の祝祭感を表現した特別な車両と言えます。

車内装飾

車内においても、座席の枕や車内メロディなどで「東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”」の雰囲気を感じることができます。

JR東日本の新幹線では、今回初めて座席の枕に装飾を施します。

一般席、

グリーン席それぞれの枕カバーに特別なデザインが用意されています。

あわせて、座席カーテンや

車内ステッカーにも装飾を実施。

車内全体を祝祭感あふれる特別仕様で演出します。

運行エリアの駅のフォトスポット

運行エリアの駅などに、アニバーサリーイベントをお祝いできるスポットが期間限定で登場します。

記念撮影を楽しめるフォトスポットなどを設置。

詳細は東京ディズニーリゾート・オフィシャルウェブサイトにて決まり次第発表されます。

東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”

開催期間：2026年4月15日(水)〜2027年3月31日(水)

2026年9月4日に開園25周年を迎える東京ディズニーシー。

アニバーサリーイベント「東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”」を開催中です。

さまざまな海の魅力から着想を得たテーマカラー「ジュビリーブルー」に包まれるパーク。

お祝いの気持ちが高まり、笑顔が広がっていく25周年の東京ディズニーシーで、心きらめく祝祭をめぐる旅を体験できます。

テーマカラーの「ジュビリーブルー」に彩られた、ディズニーの仲間たちがいっぱいの新幹線。

移動中もアニバーサリーイベントのワクワク感を楽しめる特別な空間となっています。

JR東日本・オリエンタルランド「Magical Jubilee Shinkansen」の紹介でした。

©Disney

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