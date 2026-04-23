コロプラは、ゲームクリエイター・金子一馬が手がけるNintendo Switch用ソフト『KAZUMA KANEKO'S ツクヨミ』を、4月23日に発売した。

【画像あり】バトルは手札の上限が常に3枚。戦略が求められるゲームシステムに

本作は、金子一馬が描くダークファンタジーの世界観に、デッキ構築型ローグライクのゲームシステムが融合したタイトルだ。神話と現代が交錯するストーリーと、「神魔札」による戦略バトルを軸としたローグライク体験が楽しめる。古今東西の伝承をベースに、現代的な解釈や意匠が取り入れられた「神魔」のデザインや、神話と現代テクノロジーが融合した世界観が特徴となっている。

バトルは手札の上限が常に「3枚」に設定されており、敵の動きを予測して手札を入れ替える直感的な操作と、1手のミスが命取りになる戦略性を両立している。プレイアブルキャラクターは5人登場し、異なる5つのスタイルでのバトルが展開される。ランダムに登場するカード「神魔札」を戦略的に選択・強化していくことが、ダンジョン攻略の鍵となる。

また、探索中のプレイヤーの選択が、切り札「創成札（そうせいふだ）」の性能や種類に変化をもたらす独自システムを搭載。探索中に力尽きても、入手した「創成札」はアーカイブとして記録され、次回の探索で再入手の機会が残される。

あわせて、『デビル メイ クライ 5』とのコラボレーションコンテンツも収録される。ストーリー中盤でダンテ、ネロ、バージルらと遭遇し、選択次第でバトルに突入。勝利すると彼らは「神魔札」として加わる。各キャラクターの神魔札は原作の特徴を再現した専用のカード効果を備えている。

発売を記念し、公式Xでは金子一馬の直筆サイン入り非売品ポスターが抽選で10名に当たるキャンペーンを実施中。さらに、4月23日20時より公式ミニ番組「カズマのゆるチュ～ブ はじめての実況編」を生配信する。ゲストにムー編集部・望月氏を迎え、金子一馬自らゲームをプレイしながら、登場キャラクターや裏話を解説する。

製品ラインナップは、ダウンロード版の通常版（3,960円）、DLC「画家Kの神筆：真実の顕現セット ～壱～」が付属するデジタルデラックスエディション（4,960円）。

そしてコロプラ公式ショップ「マジゲット」限定で特製アートブックやオリジナルサウンドトラックなどを同梱した「月神BOX」（19,800円）の3種が用意される。「月神BOX」は数量限定で、商品の届けは6月を予定している。

（文＝リアルサウンドテック編集部）