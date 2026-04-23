映画『正直不動産』ディーン・フジオカ、倉科カナ、高橋克典らドラマキャスト集結！ 場面写真解禁
NHKで2022年から放送されたドラマシリーズの劇場版となる山下智久主演映画『正直不動産』より、ディーン・フジオカ、倉科カナ、高橋克典らドラマ版から続投するキャスト陣を捉えた場面写真が解禁された。
【写真】ドラマシリーズの最強布陣がスクリーンに集結！『正直不動産』場面写真ギャラリー
本作は、累計発行部数400万部を突破した同名漫画（漫画：大谷アキラ／原案：夏原武／脚本：水野光博）を原作にした社会派コメディードラマの劇場版。ひょんなことから“うそがつけなくなった”不動産営業マン・永瀬財地（山下智久）と、“カスタマーファースト命”の後輩・月下咲良（福原遥）が、家を売る側と求める側の間に立ち、正直さと誠実さを武器に海千山千の不動産業界で奮闘する姿を描く。
ドラマシリーズから続いている登坂不動産VSミネルヴァ不動産のライバル争い。劇場版でもその確執は埋まらず、ミネルヴァ不動産が仕掛ける悪質かつ巧妙な史上最悪の地上げ問題に、永瀬（山下）、そして永瀬の元同僚の不動産ブローカー・桐山貴久（市原隼人）も巻き込まれることになる…。
この度、ドラマシリーズから続投する豪華サブキャスト陣（ディーン・フジオカ、倉科カナ、高橋克典、見上愛、長谷川忍、草刈正雄、泉里香、松本若菜）の場面写真が解禁。登坂不動産、ミネルヴァ不動産、そして永瀬を取り巻く女性たちまで個性豊かなキャラクターが揃っている。
登坂不動産のライバル会社、ミネルヴァ不動産立川店の店長・神木涼真を演じるのは、俳優、シンガーソングライター、映画制作までこなすマルチな才能を持ち、現在サバイバルオーディション番組「PRODUCE 101 JAPAN新世界」の国民プロデューサー代表としても活躍しているディーン・フジオカ。
元登坂不動産のカリスマ営業で、永瀬の営業の師匠でもある神木は、成績ナンバーワンのためならどんな手段もいとわない最強の不動産営業マン。そんな神木が劇中で突然披露する“タップダンス”は、『正直不動産』の見どころの一つ。ドラマ出演を機にタップダンスを本格的に習い始めたというディーンだが、劇場版でも神木の華麗なタップダンスは冴えわたっている。
そんな神木と深刻な面持ちで相対するのは、倉科カナ演じるミネルヴァ不動産立川店の副店長・花澤涼子。これまで立川店店長の座をめぐりライバル関係を築き上げてきた神木と花澤だが、劇場版では何が起こるのか…。
さらに、とある因縁から登坂不動産を潰そうと考えているミネルヴァ不動産の社長・鵤聖人を演じるのは高橋克典。劇場版でも違法すれすれのあくどい手段を繰り出す鵤社長の魔の手が、永瀬と桐山に襲い掛かる。
そんな鵤社長に引き抜かれ、新入社員としてタメ口営業スタイルで売り上げを伸ばしている雪野遥香を演じるのは、現在放送中の連続テレビ小説『風、薫る』（NHK総合）でヒロインを務めるなど活躍中の見上愛。自身と同じく誰にも壁を作らない“正直すぎる”営業スタイルの永瀬に興味を持ち、会いに行く雪野だが、そのことが原因で永瀬と美波（泉里香）の関係に影響が…？
一方、永瀬が勤務する登坂不動産の営業部長・大河真澄役には、その演技力でお笑い芸人の枠を超えて映画やドラマにも引っ張りだこなシソンヌ・長谷川忍。本作でも後輩の永瀬や月下（福原）に翻弄されながらも、売り上げノルマの発破をかけている。
そんな登坂不動産の社員たちを厳しくも温かく見守る、登坂不動産の社長・登坂寿郎を演じるのは草刈正雄。登坂は永瀬が不動産業界に身を置くきっかけとなった人物だが、映画でも永瀬の決断を大きな心で受け止める。
さらに、光友銀行に勤めるキャリアウーマン・愛原麻耶を演じるのは、現在数々の映画やドラマに出演する松本若菜。愛原は後輩である美波（泉）と永瀬の恋の行方を応援しているが、実はクリスマスイヴを永瀬と過ごした過去も？ 彼らの行きつけの居酒屋“しょうじきもん”で繰り広げられるドタバタ劇は劇場版でも健在だ。
神木の華麗なタップダンスや、永瀬と美波の恋の行方、そして登坂不動産とミネルヴァ不動産の全面対決――。豪華俳優陣による個性豊かなキャラクターたちががっちりと脇を固め、劇場版でも大波乱を巻き起こす。
映画『正直不動産』は、5月15日より全国公開。
【写真】ドラマシリーズの最強布陣がスクリーンに集結！『正直不動産』場面写真ギャラリー
本作は、累計発行部数400万部を突破した同名漫画（漫画：大谷アキラ／原案：夏原武／脚本：水野光博）を原作にした社会派コメディードラマの劇場版。ひょんなことから“うそがつけなくなった”不動産営業マン・永瀬財地（山下智久）と、“カスタマーファースト命”の後輩・月下咲良（福原遥）が、家を売る側と求める側の間に立ち、正直さと誠実さを武器に海千山千の不動産業界で奮闘する姿を描く。
この度、ドラマシリーズから続投する豪華サブキャスト陣（ディーン・フジオカ、倉科カナ、高橋克典、見上愛、長谷川忍、草刈正雄、泉里香、松本若菜）の場面写真が解禁。登坂不動産、ミネルヴァ不動産、そして永瀬を取り巻く女性たちまで個性豊かなキャラクターが揃っている。
登坂不動産のライバル会社、ミネルヴァ不動産立川店の店長・神木涼真を演じるのは、俳優、シンガーソングライター、映画制作までこなすマルチな才能を持ち、現在サバイバルオーディション番組「PRODUCE 101 JAPAN新世界」の国民プロデューサー代表としても活躍しているディーン・フジオカ。
元登坂不動産のカリスマ営業で、永瀬の営業の師匠でもある神木は、成績ナンバーワンのためならどんな手段もいとわない最強の不動産営業マン。そんな神木が劇中で突然披露する“タップダンス”は、『正直不動産』の見どころの一つ。ドラマ出演を機にタップダンスを本格的に習い始めたというディーンだが、劇場版でも神木の華麗なタップダンスは冴えわたっている。
そんな神木と深刻な面持ちで相対するのは、倉科カナ演じるミネルヴァ不動産立川店の副店長・花澤涼子。これまで立川店店長の座をめぐりライバル関係を築き上げてきた神木と花澤だが、劇場版では何が起こるのか…。
さらに、とある因縁から登坂不動産を潰そうと考えているミネルヴァ不動産の社長・鵤聖人を演じるのは高橋克典。劇場版でも違法すれすれのあくどい手段を繰り出す鵤社長の魔の手が、永瀬と桐山に襲い掛かる。
そんな鵤社長に引き抜かれ、新入社員としてタメ口営業スタイルで売り上げを伸ばしている雪野遥香を演じるのは、現在放送中の連続テレビ小説『風、薫る』（NHK総合）でヒロインを務めるなど活躍中の見上愛。自身と同じく誰にも壁を作らない“正直すぎる”営業スタイルの永瀬に興味を持ち、会いに行く雪野だが、そのことが原因で永瀬と美波（泉里香）の関係に影響が…？
一方、永瀬が勤務する登坂不動産の営業部長・大河真澄役には、その演技力でお笑い芸人の枠を超えて映画やドラマにも引っ張りだこなシソンヌ・長谷川忍。本作でも後輩の永瀬や月下（福原）に翻弄されながらも、売り上げノルマの発破をかけている。
そんな登坂不動産の社員たちを厳しくも温かく見守る、登坂不動産の社長・登坂寿郎を演じるのは草刈正雄。登坂は永瀬が不動産業界に身を置くきっかけとなった人物だが、映画でも永瀬の決断を大きな心で受け止める。
さらに、光友銀行に勤めるキャリアウーマン・愛原麻耶を演じるのは、現在数々の映画やドラマに出演する松本若菜。愛原は後輩である美波（泉）と永瀬の恋の行方を応援しているが、実はクリスマスイヴを永瀬と過ごした過去も？ 彼らの行きつけの居酒屋“しょうじきもん”で繰り広げられるドタバタ劇は劇場版でも健在だ。
神木の華麗なタップダンスや、永瀬と美波の恋の行方、そして登坂不動産とミネルヴァ不動産の全面対決――。豪華俳優陣による個性豊かなキャラクターたちががっちりと脇を固め、劇場版でも大波乱を巻き起こす。
映画『正直不動産』は、5月15日より全国公開。