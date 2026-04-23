BTS7¿Í¤¬Â·¤Ã¤Æ½Ð¹ñ¡ªJIN¤Î¿¼V¥Í¥Ã¥¯¡ß´ã¶À¡¢V¤Îº¹¤·¿§¥³ー¥Ç¡¢J-HOPE¤Î¥á¥Ã¥·¥å¥Ø¥¢¡Ä¡Ö¶õ¹Á¥é¥ó¥¦¥§¥¤¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¥ª¥·¥ã¡×¡Ö¿²µ¯¤¤ÎÈþ¤·¤µ¡×¤ÈÈ¿¶Á
¡ÚÆ°²è¡Û①～④BTS¤¬ËÌÊÆ¥Ä¥¢ー¤Î¤¿¤á7¿ÍÂ·¤Ã¤Æ½Ð¹ñ
BTS¤¬¡¢¥ïー¥ë¥É¥Ä¥¢ー¡ØBTS WORLD TOUR ¡ÆARIRANG¡Ç¡ÙËÌÊÆ¸ø±é¤Î¤¿¤á¡¢ËÜÆü4·î23Æü¤Ë´Ú¹ñ¤ò½Ð¹ñ¡£7¿ÍÂ·¤Ã¤Æ¶õ¹Á¤Ë¸½¤ì¤¿»Ñ¤¬´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¥¥ã¥Ã¥Á¤µ¤ì¤¿¡£
¢£Ä«¤«¤é¥À¥ó¥¹¡ª¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¹â¤á¤Î¥¸¥ç¥ó¥°¥¯¤âÏÃÂê
J-HOPE¤Ï¥Ùー¥¸¥å¤Î¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥³ー¥È¤Ë¡¢LOUIS VUITTON¡Ê¥ë¥¤¡¦¥ô¥£¥È¥ó¡Ë¤Î¥Ô¥ó¥¯¤Î¥¹¥Ëー¥«ー¤È¥Ü¥¹¥È¥ó¥Ð¥Ã¥¯¤ò¹ç¤ï¤»¤¿½Õ¤é¤·¤¤Áõ¤¤¤ÇÅÐ¾ì¡£¥á¥Ã¥·¥å¤òÆþ¤ì¤¿¤¢¤é¤¿¤Ê¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤âÈäÏª¤·¤¿¡£¥ªー¥ë¥Ö¥é¥Ã¥¯¥³ー¥Ç¤Ç¸½¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢RM¡Ê¥¢ー¥ë¥¨¥à¡Ë¤ÈJUNG KOOK¡Ê¥¸¥ç¥ó¥°¥¯¡Ë¡£JUNG KOOK¤Ï¡¢J-HOPE¤È¥À¥ó¥¹¤·¤¿¤ê¡¢Èô¤ÓÄ·¤Í¤¿¤ê¤È¤´µ¡·ù¤Î¤è¤¦¤À¡£
JIN¡Ê¥¸¥ó¡Ë¤Ï¿¼¤¤V¥Í¥Ã¥¯¥«ー¥Ç¥£¥¬¥ó¤òÁÇÈ©¤ËÅ»¤¤¡¢¹õ±ï¥á¥¬¥Í¤ò¤«¤±¤¿Áõ¤¤¤ÇÅÐ¾ì¡£¸ª¤Ë¤«¤±¤¿GUCCI¡Ê¥°¥Ã¥Á¡Ë¤Î¥·¥ç¥ë¥Àー¥Ð¥Ã¥°¤Ë¼ê¤ò¤«¤±¡¢¾¯¤·Ì²¤½¤¦¤ËÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÊý¡¢SUGA¡Ê¥·¥å¥¬¡Ë¤Ï¹õ¥Ñー¥«ー¤Î¥Õー¥É¤òÌÜ¿¼¤¯¤«¤Ö¤ê¡¢ñ¥ÁÖ¤ÈÊâ¤¯¡£
¥Ö¥í¥ó¥É¤ÎÄ¹È±¤ò¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤Þ¤È¤á¤Æ¥¥ã¥¹¥±¥Ã¥ÈË¹¤ò¤«¤Ö¤Ã¤¿JIMIN¡Ê¥¸¥ß¥ó¡Ë¤Ï¡¢¥Æ¥ó¥È¥¦¥à¥·¤Î¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¤ä¡¢¥Ö¥ì¥¹¥ì¥Ã¥É¤Î½Å¤ÍÉÕ¤±¤Ê¤É¥¢¥¯¥»¥µ¥êー»È¤¤¤¬ÌÜ¤ò¤Ò¤¯¡£V¡Ê¥ô¥£¡Ë¤Ï¥Ö¥é¥¦¥ó¤Î¥Ñ¥ó¥Ä¤Ë¥Í¥¤¥Óー¤Î¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¤òÃåÍÑ¡£¥¤¥ó¥Êー¤ËÃåÍÑ¤·¤¿²«¿§¤ÎT¥·¥ã¥Ä¤ä¡¢¥Ö¥ëー¤Î¥¥ã¥Ã¥×¤Ê¤Éº¹¤·¿§¤¬¸ú¤¤¤¿Èà¤é¤·¤¤¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
SNS¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤â¥Ø¥¢¥«¥éー¤âÁ´¤Æ¤¬ÂçÍ¥¾¡¤Ê¥Û¥Ó¤¬º£Æü¥À¥ó¥È¥Ä¤Ç1ÈÖ¥á¥í¤¤¡×¡Ö¥Û¥Ó¤Î¿·È±¿§¤á¤Ã¤Á¤ã¥ª¥·¥ã¡×¡Ö¿²µ¯¤¤ÎÈþ¤·¤µ¡×¡ÖÄ«¤«¤é¥°¥¯¡¢¥³¥ë¥Æ¥£¥¹ÍÙ¤Ã¤Æ¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¹â¤á¤Ç¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¥Æ¥Æ¤Á¤ã¤ó¥Ý¥ä¥Ý¥ä¡×¡Ö¶õ¹Á¥é¥ó¥¦¥§¥¤¡×¡ÖV¤¬¥Îー¥»¥Ã¥È¤Î¤¹¤Ã¤Ô¤ó¤Ç¡¢ÉáÄÌ¤ÎÇò¤¤¥Þ¥¹¥¯¤ÇÌÜ¤·¤«¸«¤¨¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢°µÅÝÅª¥¤¥±¥á¥ó¡×¡Ö¶õ¹Á¥½¥¯¥¸¥ó¤µ¤ó¤Î¥»¥¯¥·ー¤¬¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¥¸¥ß¥ó¤ÎÄ¹È±¡¢¶âÈ±¤Ë¤Ï¤ä¤é¤ì¤Á¤Þ¤¦¤è¡Ä¡×¡Ö¶õ¹Á¥Ê¥à¤â¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤«¤Ã¤³¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¡×¡Öº£Æü¤âÁêÊÑ¤ï¤é¤º¤Î¥æ¥ó¥®¤ÎÁáÊâ¤¤Ë¿´¤ò»ý¤Ã¤Æ¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤Ê¤É¡¢Âç¤¤ÊÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£