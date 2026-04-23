黒島結菜、30代目前も幼く見られ「頑張って大人に（笑）」 年を重ね役の変化に期待【インタビュー】
俳優の黒島結菜が、テレビ朝日系連続ドラマ『未解決の女 警視庁文書捜査官 Season3』に出演している。インタビューでは、本作主演の鈴木京香と久しぶりに共演した喜びや現場での様子を振り返ってくれたほか、先日29歳の誕生日を迎え、20代ラストイヤーへの思い、そして俳優としての現在地を語った。
【写真】新鮮！前髪パッツンでキュートな黒島結菜
■鈴木京香と久しぶりの再共演「お芝居のスイッチが入る瞬間がすごい」
――まずは今作、シーズン3からの参加ということで、お話が来た時の感想をお聞かせください。
【黒島】こんなにファンも多いシリーズの第3シーズンに参加できて、すごくうれしい気持ちと、みなさんがこれまで積み上げてこられたものに初めて参加するという不安と、いろんな感情が混ざっていました。
――そんな心境の中、クランクインの現場ではどんな心境でしたか？
【黒島】最初はすごい緊張してたんですけど、スタッフさんもキャストの皆さんも本当にあたたかくて、みんな仲良くって。だから新しく入ってきたけど、そんなに違和感なく現場に入ることができてすごくありがたかったです。
――鈴木京香さんと久しぶりの共演となり、タッグを組むこととなりますが、最初の2人のシーンではいかがでしたか？
【黒島】直接セリフを交わすシーンじゃなかったんですが、京香さんが現場に入られて「もうこんなに経ったんだね」と話しかけてくれて、「再会できてうれしいです」と話をしました。当時は、私が部下で京香さんが上司という関係性だったんですけど、今回は立場上、逆で（笑）。でも、あの頃と変わらず「かっこいいな」と思って見ていました。
――今回改めて感じた鈴木さんの魅力はありますか？
【黒島】京香さんは“ガッ”と、お芝居のスイッチが入る瞬間が明確にあるんです。それを目の当たりにすると私も身が引き締まります。私だけじゃなくて6係のメンバーも京香さんのスイッチで空気感がガラッと変わるんです。京香さんが意識されているのか分からないんですけど、みんなが一気に集中するお芝居のテンポのきっかけを作ってくださっているような感じがします。
■20代ラストイヤーの抱負「もっとカッコいい大人に（笑）」
――新ビジュアルでは、前髪のある髪型もファンから注目されていました。
【黒島】久しぶりに前髪を作ってすごく新鮮だったんですけど、子どもっぽくなるなと（笑）。でも、それがまた役と合っていいのかな。フレッシュさっていう意味ではいいのかなって思ったりもしています。
――周りの方から声をかけられたことはありましたか？
【黒島】前髪ぱっつんの印象があまりなかったみたいで「新鮮だね」って言ってくれました。でも一方で、中学生みたい、10代みたいとも言われて（笑）。頑張って大人になっていこうと思います（笑）。
――先日、29歳の誕生日を迎えられたかと思います。演じる日名子も29歳と同い年ですが、役とともに20代ラストイヤーとなった今年1年、俳優としてどう過ごしていきたいですか？
【黒島】もう20代も最後なのか…と（笑）。でも20代だからこそできることもあるので、「まだ20代！」「まだ若い！」っていう気持ちを忘れずに1年過ごしていきたいなと思います。
――想像していた29歳にはなれましたか？
【黒島】もっとカッコいい感じになりたかったです（笑）。ちょっとフワッとしたりする時もあるので、大人らしく、地に足を着けて頑張っていきたいと思います。
――この年齢になってやってみたい役はありますか？
【黒島】それで言うと、専門用語もありセリフも多い刑事やお医者さん、学校の先生など、職業ものをずっとやりたいなと思っていました。そう思っていたところで、映画で先生役になったり、今回刑事役を演じられたりして。年齢とともにちょっとずつ役柄も変わってきたなと実感していて。だから、すごい今楽しいです。これから30代、40代と年を重ねていって、演じる役が変わっていくことがすごく楽しみですね。
【写真】新鮮！前髪パッツンでキュートな黒島結菜
■鈴木京香と久しぶりの再共演「お芝居のスイッチが入る瞬間がすごい」
――まずは今作、シーズン3からの参加ということで、お話が来た時の感想をお聞かせください。
――そんな心境の中、クランクインの現場ではどんな心境でしたか？
【黒島】最初はすごい緊張してたんですけど、スタッフさんもキャストの皆さんも本当にあたたかくて、みんな仲良くって。だから新しく入ってきたけど、そんなに違和感なく現場に入ることができてすごくありがたかったです。
――鈴木京香さんと久しぶりの共演となり、タッグを組むこととなりますが、最初の2人のシーンではいかがでしたか？
【黒島】直接セリフを交わすシーンじゃなかったんですが、京香さんが現場に入られて「もうこんなに経ったんだね」と話しかけてくれて、「再会できてうれしいです」と話をしました。当時は、私が部下で京香さんが上司という関係性だったんですけど、今回は立場上、逆で（笑）。でも、あの頃と変わらず「かっこいいな」と思って見ていました。
――今回改めて感じた鈴木さんの魅力はありますか？
【黒島】京香さんは“ガッ”と、お芝居のスイッチが入る瞬間が明確にあるんです。それを目の当たりにすると私も身が引き締まります。私だけじゃなくて6係のメンバーも京香さんのスイッチで空気感がガラッと変わるんです。京香さんが意識されているのか分からないんですけど、みんなが一気に集中するお芝居のテンポのきっかけを作ってくださっているような感じがします。
■20代ラストイヤーの抱負「もっとカッコいい大人に（笑）」
――新ビジュアルでは、前髪のある髪型もファンから注目されていました。
【黒島】久しぶりに前髪を作ってすごく新鮮だったんですけど、子どもっぽくなるなと（笑）。でも、それがまた役と合っていいのかな。フレッシュさっていう意味ではいいのかなって思ったりもしています。
――周りの方から声をかけられたことはありましたか？
【黒島】前髪ぱっつんの印象があまりなかったみたいで「新鮮だね」って言ってくれました。でも一方で、中学生みたい、10代みたいとも言われて（笑）。頑張って大人になっていこうと思います（笑）。
――先日、29歳の誕生日を迎えられたかと思います。演じる日名子も29歳と同い年ですが、役とともに20代ラストイヤーとなった今年1年、俳優としてどう過ごしていきたいですか？
【黒島】もう20代も最後なのか…と（笑）。でも20代だからこそできることもあるので、「まだ20代！」「まだ若い！」っていう気持ちを忘れずに1年過ごしていきたいなと思います。
――想像していた29歳にはなれましたか？
【黒島】もっとカッコいい感じになりたかったです（笑）。ちょっとフワッとしたりする時もあるので、大人らしく、地に足を着けて頑張っていきたいと思います。
――この年齢になってやってみたい役はありますか？
【黒島】それで言うと、専門用語もありセリフも多い刑事やお医者さん、学校の先生など、職業ものをずっとやりたいなと思っていました。そう思っていたところで、映画で先生役になったり、今回刑事役を演じられたりして。年齢とともにちょっとずつ役柄も変わってきたなと実感していて。だから、すごい今楽しいです。これから30代、40代と年を重ねていって、演じる役が変わっていくことがすごく楽しみですね。