『呪術廻戦』×「ZOZOTOWN」コラボに新作登場！ 「死滅回游」のビジュアルを表現したウェアなど全8型
「ZOZOTOWN」は、4月27日（月）から、TVアニメ『呪術廻戦』とコラボレーションした限定アイテムの受注販売をスタートする。
【写真】各キャラクターのイメージカラーを採用したTシャツも！ 限定アイテム一覧
■「ZOZOTOWN」限定アイテム
今回登場するのは、『呪術廻戦』の「死滅回游」に登場するキャラクターをモチーフにした、ファッションアイテムとグッズセットを含む全8型のコレクション。
ラインナップには、虎杖悠仁や伏黒恵、乙骨憂太、脹相、禪院直哉、コガネのイメージカラーを採用した「Tシャツ」をはじめ、第3期「死滅回游」のスーパーティザービジュアルを刺しゅうで表現した「コーチジャケット」などがそろう。
また、虎杖悠仁と脹相が忌庫を覗き込むシーンや、死滅回游へ向けて出発する場面をプリントした「フーディー」のほか、“窓の格子”をモチーフにしたデザインの「アクリルキーハンガー」などが入った「グッズセット」も用意される。
なお、限定アイテムの受注販売期間は4月27日（月）12時00分から5月25日（月）18時00分まで。発送時期は8月中旬を予定している。
【写真】各キャラクターのイメージカラーを採用したTシャツも！ 限定アイテム一覧
■「ZOZOTOWN」限定アイテム
今回登場するのは、『呪術廻戦』の「死滅回游」に登場するキャラクターをモチーフにした、ファッションアイテムとグッズセットを含む全8型のコレクション。
ラインナップには、虎杖悠仁や伏黒恵、乙骨憂太、脹相、禪院直哉、コガネのイメージカラーを採用した「Tシャツ」をはじめ、第3期「死滅回游」のスーパーティザービジュアルを刺しゅうで表現した「コーチジャケット」などがそろう。
また、虎杖悠仁と脹相が忌庫を覗き込むシーンや、死滅回游へ向けて出発する場面をプリントした「フーディー」のほか、“窓の格子”をモチーフにしたデザインの「アクリルキーハンガー」などが入った「グッズセット」も用意される。
なお、限定アイテムの受注販売期間は4月27日（月）12時00分から5月25日（月）18時00分まで。発送時期は8月中旬を予定している。