HKT48のメンバーが1日店長に「ファミリーマート九州応援プロジェクト」食品寄付も呼びかけ《長崎》
アイドルグループHKT48のメンバーが、佐世保市のコンビニエンスストアで「1日店長」を務めました。
佐世保市勝海町のファミリーマートで出迎えたのは、アイドルグループHKT48のメンバーです。
（HKT48の3人）
「いらっしゃいませ、ご来店ありがとうございます」
県内出身の江口 心々華さん、福井 可憐さん、龍頭 綺音さんが制服姿で登場。
「1日店長」として、レジ対応や商品提供などを体験しました。
（江口 心々華さん）
「いつもお客さん側で行っていたので緊張するが、いろんな人に笑顔をお届けできるように頑張りたい」
イベントは、ファミリーマートとHKT48が連携した “九州応援プロジェクト” の一環で「地域への寄り添い」をテーマにしています。
（龍頭 綺音さん）
「地元でこんなふうにコラボさせてもらったり、一日店長させてもらえるのがすごくうれしい」
（福井 可憐さん）
「(フードドライブは）困っている人を助けられる良い取り組みだなと思って、この活動が広まっていったらいい」
また 店内には、食品ロス削減に向けた「フードドライブの回収ボックス」が設置され、不要になった食品の寄付も呼びかけました。