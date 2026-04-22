アイドルグループHKT48のメンバーが、佐世保市のコンビニエンスストアで「1日店長」を務めました。

佐世保市勝海町のファミリーマートで出迎えたのは、アイドルグループHKT48のメンバーです。

（HKT48の3人）

「いらっしゃいませ、ご来店ありがとうございます」

県内出身の江口 心々華さん、福井 可憐さん、龍頭 綺音さんが制服姿で登場。

「1日店長」として、レジ対応や商品提供などを体験しました。

（江口 心々華さん）

「いつもお客さん側で行っていたので緊張するが、いろんな人に笑顔をお届けできるように頑張りたい」

イベントは、ファミリーマートとHKT48が連携した “九州応援プロジェクト” の一環で「地域への寄り添い」をテーマにしています。

（龍頭 綺音さん）

「地元でこんなふうにコラボさせてもらったり、一日店長させてもらえるのがすごくうれしい」

（福井 可憐さん）

「(フードドライブは）困っている人を助けられる良い取り組みだなと思って、この活動が広まっていったらいい」

また 店内には、食品ロス削減に向けた「フードドライブの回収ボックス」が設置され、不要になった食品の寄付も呼びかけました。