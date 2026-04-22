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YouTubeチャンネル「マイルで節約旅行【2児の母・会社員マイラー まる】」が「屋久島の高級リゾートが実質無料？ヒルトンポイント活用術」を公開しました。動画では、陸マイラーのまるさんが、ヒルトンアメックスプレミアムカードのポイントを活用し、1泊20万円の高級リゾート「サンカラHOTEL&SPA屋久島」に実質無料で3連泊した驚きの旅行記を紹介しています。



動画の前半では、羽田から屋久島へ向かい、ホテルに到着するまでの様子を記録。到着後、ウェルカムドリンクや可愛らしいアフタヌーンティーを満喫した後、アップグレードされたという2階の客室「マナサヴィラ」のルームツアーへ移ります。高い天井で開放感のある部屋には、海が見えるダイニングスペースや24時間循環でいつでも入れるお風呂が備わっており、極上のリラックス空間が広がっています。



滞在中は、絶景の貸切サウナや白谷雲水峡へのトレッキング、屋久島周遊1日観光バスツアー「やくざる号」での観光など、屋久島ならではのアクティビティを満喫。また、このホテルではエリートランクに関係なく朝食と夕食が付いており、フレンチや和食などの本格的なコース料理を堪能する様子が収められています。まるさんは、追加料金で変更可能なフレンチフルコース「OKAS」のディナーについて「一品一品が驚きの連続で、とっても感動のディナータイムになりました」と絶賛しました。



動画の最後では、今回の旅行費用を抑えたカラクリを丁寧に解説しています。ヒルトンアメックスプレミアムカードで年間400万円を利用して貯まる12万ポイントと、年間300万円利用でもらえる無料宿泊特典を組み合わせることで、約60万円相当の宿泊費を実質無料で実現したと明かしています。



高級リゾートでの至福のひとときと、それを賢く実現するポイント活用術は、次回の旅行計画を立てる上で大いに参考になりそうです。日常の買い物を工夫して、ワンランク上のリゾート滞在を目指してみてはいかがでしょうか。