THE ALFEEの坂崎幸之助が4月15日に、高見沢俊彦が4月17日に72歳の誕生日を迎えた。THE ALFEE公式Instagramアカウントにて、2人の誕生日をお祝いする様子が公開されている。

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THE ALFEEは現在ツアー『THE ALFEE Spring Celebration 2026 Moonlight Rhapsody』を開催中。15日、17日には東京ガーデンシアターにてライブが行われた。アカウントでは「東京ガーデンシアターにて開催されたコンサートでは、たくさんの方に祝っていただき、ありがとうこざいました」とファンへの感謝とともに、「毎年皆様と誕生日をお祝い出来る幸せを噛み締めています」「さあ、またまだいきますよー」と綴られている。坂崎がバースデーメガネ、高見沢がバースデーバルーンを持っての記念写真もアップされた。

なお、THE ALFEE⁡は17日のライブで⁡通算ライブ数⁡3000本を達成している。

この投稿にコメント欄では「若々しすぎるバースデー」「72に見えない！若い！」「愛されてる証拠ですね」「パリピ姿がお二人とも可愛い」「ホントに72歳？」などの声が寄せられた。

（文＝リアルサウンド編集部）