「最高だよ。彼女は私たちのすべてです」

【MLB】ジャイアンツ 3ー1 ドジャース（日本時間22日・サンフランシスコ）

ドジャースのフレディ・フリーマン内野手が21日（日本時間22日）、敵地で行われたジャイアンツ戦に「3番・一塁」で先発出場した。同日には自身のインスタグラムで第4子となる長女が誕生したことを発表。試合前に喜びを語った。

ロンドンちゃんの誕生について「最高だよ。今日の午後、飛行機に乗る前に、最後にもう一度彼女を抱っこすることができた。（長女の誕生は）私たちが切望していたことです。彼女は私たちのすべてです」と最高の笑顔を見せた。

初めての女の子とあって「知りたくない情報かもしれないんだけど、（お尻の）拭き方が少し違うんだよ！ 男の子は慣れているんだけどね！ ハハハ」と話すと報道陣からも笑いが。「おむつ替えが（男の子とは）違うんだよ。昨日（女の子の）おむつ替えを初体験したんだ！」と力説した。

「（おむつ替えの担当を）全力でやっている。いつもやっているよ」と話したが、「男の子が3人いると、そのやり方に慣れてしまうんだよ。（家族から）『もっと優しくしなきゃダメだ』と言われて……彼女はとても小さくて繊細なので、怪我をさせたらいけないからね。男の子たちの時は、あちこち放り投げていた感じだったから、そのやり方に慣れているんだ！ でも楽しいよ。新鮮なことだし、エキサイティングなんだ」と思わぬ悩みもあるようだ。

フリーマンは改めて「本当にワクワクしているんだ。髪の毛が少し赤みがかっているから、（実際には）どんな髪色になるのか本当に楽しみだ。一日中彼女を見つめているよ。ここ数日は特別な時間だった。昨晩彼女を家に連れて帰ることができたので、一晩一緒に過ごしたよ」と幸せを噛み締めていた。（Full-Count編集部）