板歯目が、2nd EP『なんてHAPPY LUCKY』を4月22日にリリース。あわせて収録曲「FREEMAN」のMVも公開された。

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今年3月には、アメリカ テキサス州オースティンで開催された『SXSW 2026』に出演するなど、海外でも活動の幅を広げている板歯目。本作はバンドの特徴であるエッジの効いたロックサウンドとパワフルな歌声に加え、各所にユーモアと遊び心を散りばめた全6曲を収録した作品となっている。

CD限定特典として、2月26日に渋谷Spotify O-Crestで開催された自主企画『居合』のライブ音源を収録。さらにタワーレコード新宿店、梅田NU茶屋町店にてCD購入者を対象としたリリース記念イベントの開催も決定している。

公開されたMVは『SXSW 2026』の開催地であるオースティンにて撮影されたもので、同イベントでのライブ映像に加え、現地での滞在の様子も収めたロードムービー仕立ての作品となっている。楽曲の爽快感とオースティンの風景がリンクした、現地の空気感を味わえる映像に仕上がっているという。

5月からは、本EPを携えた全国ツアー『板歯目 LIVE TOUR 2026 ～なんてHAPPY LUCKYツアー～』を開催。全国8都市を巡るツアーで、ファイナルとなる6月26日の東京 渋谷O-WESTはキャリア最大キャパシティのワンマン公演となる。

（文＝リアルサウンド編集部）