【略語クイズ】「プロジェクトセカイ カラフルステージ！ feat. 初音ミク」の略語は？ゲーム好きでなくても知っているかも！
あなたが普段、日常で使っている言葉はもしかして略語かも！？このクイズで正式名称を覚えよう。
「プロジェクトセカイ カラフルステージ！ feat. 初音ミク」の略語は？
「プロジェクトセカイ カラフルステージ！ feat. 初音ミク」の略語はなんでしょうか？
ヒントは、カタカナ4文字で表しますよ。
あなたは正解がわかりましたか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「プロセカ」でした！
プロセカとは、ゲームメーカーのセガとサイバーエージェントグループのColorful Paletteとが協業で配信・運営している、iOS／Android向けリズム＆アドベンチャーゲームのこと。
2020年9月のサービス開始から現在まで、ミュージックビデオの再生回数が1000万回を超える楽曲を次々と生み出し、音楽業界からも注目を集めています。
『千本桜』（作詞・作曲：黒うさP）などの定番曲を含む、人気ボカロPが手掛ける新旧のボカロ曲を多数プレーできることが魅力のゲームアプリとなっていますよ。
あなたはわかりましたか？
身近なものをクイズにして、あなたも家族や友だちと一緒に楽しんでみてくださいね。
※解答は複数ある場合があります。
《参考文献》
・『日経クロストレンド』
ライター Ray WEB編集部