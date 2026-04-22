【略語クイズ】「プロジェクトセカイ カラフルステージ！ feat. 初音ミク」の略語は？ゲーム好きでなくても知っているかも！

あなたが普段、日常で使っている言葉はもしかして略語かも！？このクイズで正式名称を覚えよう。

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

あなたは正解がわかりましたか？

ヒントは、カタカナ4文字で表しますよ。

「プロジェクトセカイ カラフルステージ！ feat. 初音ミク」の略語はなんでしょうか？

正解は「プロセカ」でした！

プロセカとは、ゲームメーカーのセガとサイバーエージェントグループのColorful Paletteとが協業で配信・運営している、iOS／Android向けリズム＆アドベンチャーゲームのこと。

2020年9月のサービス開始から現在まで、ミュージックビデオの再生回数が1000万回を超える楽曲を次々と生み出し、音楽業界からも注目を集めています。

『千本桜』（作詞・作曲：黒うさP）などの定番曲を含む、人気ボカロPが手掛ける新旧のボカロ曲を多数プレーできることが魅力のゲームアプリとなっていますよ。

あなたはわかりましたか？

身近なものをクイズにして、あなたも家族や友だちと一緒に楽しんでみてくださいね。

※解答は複数ある場合があります。

《参考文献》

・『日経クロストレンド』