モデル・女優の三吉彩花（２９）が２２日、ＳＮＳを更新。背中にタトゥーを入れたことを公表したことについて「想像以上の反響に驚いています」とつづった。

三吉は２０日、インスタグラムでタトゥーを入れたことを発表。背中のあたりから腰にかけて、背中にすっと１本の線が延びたように描かれ、誕生花というタチアオイが描かれた写真も添え、「物心ついた頃から、私は両親を喜ばせるために、我慢することを学びました。一方で、心の中は静かに傷ついていました」「３０歳で人生の新しい章を始めようと思った時、タトゥーが頭に浮かびました。それは、自分らしく生きるという決意の証です。このタトゥーは、私の生き方を後ろから支えてくれる、もう一人の私です」などと思いをつづった。

２２日のストーリーズでは「想像以上の反響に驚いています」と明かし、「私の今まで生きてきた人生全てを、受けてきた傷の全てを皆さんに共有するのに 私も人なので難しい部分があります」と記し、思いの全てを語ったというハーパーズバザーのインタビューを読んでほしい、と説明した。