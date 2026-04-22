『千鳥の鬼レンチャン』出演で話題の韓国歌手、三吉彩花との“密着フォト”に反響続々

『千鳥の鬼レンチャン』に出演して話題を集めた歌手ソン・シギョンが、三吉彩花とのカップルフォトを公開し、注目を集めている。

4月22日、ソン・シギョンは自身のインスタグラムを更新し、ファッション誌『Allure Korea』の撮影カットを公開した。

【写真】ソン・シギョン、三吉彩花との“密着フォト”

パートナーとして登場したのは、彼とNetflixのバラエティ番組『隣の国のグルメイト』シーズン5で共演した日本の女優・三吉彩花だ。二人は魅惑的なムードを演出し、まるで本物のカップルのような密着ポーズで見る者を魅了した。

特に注目を集めたのは、ソン・シギョンの変貌ぶりだ。10kgの減量に成功した彼は、以前とは別人のようなビジュアルを披露。ブラックトーンで統一されたスタイリングは、シャープで洗練された雰囲気を引き立てている。引き締まった顎のラインと鋭い眼差しは、これまでの親しみやすいキャラクターとは異なる大人の色気を醸し出している。

（写真＝『Allure Korea』）

なお、ソン・シギョンは現在、KBS 2TV『THE SEASONS〜ソン・シギョンの鼓膜彼氏』（原題）でMCを務めるほか、バラエティやYouTubeチャンネルを通じてファンと交流している。5月2日からは、「2026ソン・シギョン祝歌コンサート」を開催し、観客と対面する予定だ。

（記事提供＝OSEN）

◇ソン・シギョン プロフィール

1979年4月17日生まれ。2000年10月に歌手デビューし、「第16回ゴールデンディスク新人歌手賞」を受賞。歌唱力において韓国バラード歌手のトップクラスに君臨し、 “バラードの皇帝”と呼ばれる。人気ドラマ『シークレット・ガーデン』『星から来たあなた』『雲が描いた月明り』『青い海の伝説』などのOSTを自作・歌唱したことも有名。歌手活動に限らず、日本でもNHK Eテレ『ハングル講座』のレギュラーをはじめ、各種バラエティ番組で存在感を示している。