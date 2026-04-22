■これまでのあらすじ

妻から夫を奪おうとした彼女が、夫の会社に派遣としてやって来た。夫は「疑われると思った」と、妻にその事実を黙っていた。「信じてくれ」と夫は言うが、一度裏切られている妻は信じられずに苦しむ。そんな中、彼女から「事情を説明したい」というメールが届いて…。



夫の会社で派遣社員として働き始めた元浮気相手。どういうつもりなのかと問いただすと、彼女はいきなり「ごめんなさい」と頭を下げてきました。

涙ながらに「仕方なかったんです」「偶然だったんです」と…。「また付き合おうなんて考えていない」「もう何の関係もない」「だから許してください」と言う彼女の言葉を、私はドラマか何かを見ているように聞いていました。そんな涙に騙されると、本気で思っているのかしら…。彼女はあくまでも悲劇のヒロインでいたいよう。証拠もないし、あなたの言葉を信じると伝えた私でしたが、この会話はすべて録音済みでした。こちら何も知らないと思っているんでしょうけど…もう許しませんから。

※この漫画は実話を元に編集しています

(ウーマンエキサイト編集部)