【キャンドゥ】レトロでかわいい！　懐かしいお菓子モチーフの「古川紙工デザイン」文房具を発売

キャンドゥは4月1日より、古川紙工が展開する「レトロ日記」のデザインをもとに、「キャンドゥ限定｜古川紙工デザインシリーズ」を順次発売します。

■和紙を使ったフレークシールやメモなど28種のラインナップ

キャンドゥ限定『レトロ日記』は、古川紙工株式会社のノスタルジックな人気デザインを活かし、クリームソーダ・だがし・おやつパン・カップのおかしの4つのアイコニックなモチーフをデザインした、日常の中にほっと懐かしい風景が思い浮かび、楽しく柔らかな色合いに癒される文房具シリーズです。

フレークシールやメモは和紙を、レターセットには柔らかく繊細な風合いを特徴とする日本三大和紙のひとつ“美濃和紙”を使用し、優しい手触りや風合いも魅力的。心が弾む駄菓子や昔懐かしい菓子パンなど、温かみのある絵柄がたくさん！ ちょっとだけ特別な、温かい毎日を思い起こさせる全28品番のラインナップを展開しています。

■商品概要

発売日：2026年4月1日から順次

価格：各330円

販売店舗：一部店舗

ラインナップ：透明シールシート、和紙フレークシール、ステッカー2柄セット、ひとこと付箋、和紙メモブロック、美濃和紙レターセット、B6変形中綴じノート

URL：https://www.cando-web.co.jp/special/post-31.html

（フォルサ）