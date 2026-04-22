会話を重ねるほど男性との関係が深まる。聞き上手な女性に共通する特徴
相手の話をしっかり聞いているのに、なぜか関係が深まらない。そんな女性がいる一方で、会話を重ねるほど男性との関係が深まっていく女性もいます。その違いは“聞き方のズレ”。今回は聞き上手な女性に共通する特徴を紹介します。
“相づちだけ”で終わっていない
「そうなんですね」「すごいですね」と返しているだけでは、会話は広がりません。聞き上手な女性は、そこに一言を添えています。「それって大変そうですね」「どういうところが一番大変でしたか？」と少し踏み込むことで、男性は話しやすくなるのです。
“全部受け止めすぎて”いない
男性に合わせようとして、すべてに共感していませんか？これが続くと、逆に印象が薄くなります。聞き上手な女性は、共感しつつも「私はこう感じました」と軽く自分の感覚も添えているもの。この違いが会話に深みを作るのです。
“話を終わらせて”いない
男性が話し終えたあと、「なるほど」で区切ってしまうと、会話はそこで止まります。でも、聞き上手な女性は「それでどうなったんですか？」と続きを聞こうとするでしょう。会話を終わらせずに一歩先の話を自然と促すことで、会話をつなげていくのです。
聞き上手は、ただ聞くだけでは成立しません。相づちに一言を添える、共感だけで終わらない、話題を深掘りする。この３つの違いで男性に与える印象を変えていきましょう。 ※画像は生成AIで作成しています
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