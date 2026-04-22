ÃÏ°èÌ©Ãå¤Ç¿¤Ó¤ë¾¦¶È»ÜÀß¡ª »°É©ÃÏ½ê¥×¥í¥Ñ¥Æ¥£¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡Ömaruyama class¡×
µ»ö¥Ý¥¤¥ó¥È»¥ËÚ¤Î¾¦¶È»ÜÀß¡Ömaruyama class¡×¤¬2025Ç¯ÅÙÇä¾å¹â93.64²¯±ß¤òÃ£À®¤·¡¢4´üÏ¢Â³¤Ç²áµîºÇ¹â¤ò¹¹¿·2025Ç¯10·î¤Ë¡Ö´ÝÈþàÝàêÅ¹¡×¡¢12·î¤Ë¡Ö¾ÆÆùÆÁ¼÷¡×¤¬³«¶È¤·¡¢ËÌ³¤Æ»Æâ´ë¶È¥Æ¥Ê¥ó¥È¤ÎÍ¶Ã×¤ò¶¯²½ÃÏ°è¹×¸¥¾Þ¤Î¼õ¾Þ¤äÃÏ°èÏ¢·È»Üºö¡¢½¾¶È°÷ËþÂÅÙ¸þ¾å»Üºö¤â·ÑÂ³¤·¤Æ¼Â»Ü
»¥ËÚ»Ô±ÄÃÏ²¼Å´ÅìÀ¾Àþ¡Ö±ß»³¸ø±à±Ø¡×Ä¾·ë¤Î¾¦¶È»ÜÀß¡Ömaruyama class¡Ê¥Þ¥ë¥ä¥Þ ¥¯¥é¥¹¡Ë¡×¤¬¡¢2025Ç¯ÅÙ¤ÎÇä¾å¹â93.64²¯±ß¤òµÏ¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Á°Ç¯ÅÙ¤Î²áµîºÇ¹â¤À¤Ã¤¿91.03²¯±ß¤ò2.61²¯±ß¾å²ó¤ê¡¢Á°Ç¯ÂÐÈæ102.9¡ó¤Ç4´üÏ¢Â³¤Î²áµîºÇ¹âÇä¾å¹¹¿·¤Ç¤¹¡£
Çä¾å³ÈÂç¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢¥Æ¥Ê¥ó¥È²þÁõ¤ä¿·µ¬½ÐÅ¹¡¢ÃÏ°èÌ©Ãå¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¡¢½¾¶È°÷»Ù±çºö¤Î·ÑÂ³¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
»°É©ÃÏ½ê¥×¥í¥Ñ¥Æ¥£¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡Ömaruyama class¡×
»ÜÀßÌ¾¡§maruyama class¡Ê¥Þ¥ë¥ä¥Þ ¥¯¥é¥¹¡Ë2025Ç¯ÅÙÇä¾å¹â¡§93.64²¯±ßÁ°Ç¯¼ÂÀÓ¡§91.03²¯±ßÁ°Ç¯ÂÐÈæ¡§102.9¡óÂÐ¾Ý´ü´Ö¡§2025Ç¯4·î¡Á2026Ç¯3·î½êºßÃÏ¡§ËÌ³¤Æ»»¥ËÚ»ÔÃæ±û¶èÆî1¾òÀ¾27ÃúÌÜ1-1³«¶ÈÆü¡§2009Ç¯3·î18ÆüÌÌÀÑ¡§Ìó28,900ÖÃó¼Ö¾ì¡§Ìó190ÂæÅ¹ÊÞ¿ô¡§Ìó80Å¹ÊÞ¥¢¥¯¥»¥¹¡§»¥ËÚ»Ô±ÄÃÏ²¼Å´ÅìÀ¾Àþ±ß»³¸ø±à±ØÄ¾·ë
maruyama class¤Ï2009Ç¯3·î¤Î³«¶È°ÊÍè¡¢½éÇ¯ÅÙ¤ÎÇ¯¾¦59.48²¯±ß¤«¤éÀ®Ä¹¤òÂ³¤±¡¢2019Ç¯ÅÙ¤Ë¤Ï80²¯±ß¤òÆÍÇË¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹²Ò¤ò·Ð¤¿¸å¤Î2022Ç¯ÅÙ¤Ë2019Ç¯ÅÙ¤ÎºÇ¹âÇä¾å¤ò¹¹¿·¤·¡¢2025Ç¯ÅÙ¤Ï4´üÏ¢Â³¤Î²áµîºÇ¹âÇä¾å¤òÃ£À®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢2025Ç¯9·î¤Þ¤Ç¤Ï²áµîºÇ¹â·î´ÖÇä¾å¤ò34¤«·îÏ¢Â³¤ÇµÏ¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
2025Ç¯10·î¤ÏÊ£¿ôÅ¹ÊÞ¤ÎÆþÂØ¤ËÈ¼¤¦°ì»þÊÄÅ¹¤Î±Æ¶Á¤ÇÁ°Ç¯Æ±·î¤ò²¼²ó¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÄÌ´ü¤Ç¤Ï·øÄ´¤Ë¿ä°Ü¤·¡¢2025Ç¯11·î°Ê¹ß¤âºÆ¤Ó²áµîºÇ¹â·î´ÖÇä¾å¤ò¹¹¿·¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Æ¥Ê¥ó¥È²þÁõ¤È¿·Å¹Í¶Ã×
2025Ç¯ÅÙ¤Ï¡¢ËÌ³¤Æ»Æâ´ë¶È¤¬±¿±Ä¤¹¤ë½ÐÅ¹¥Æ¥Ê¥ó¥È3Å¹ÊÞ¤Ç²þÁõ¤ò¼Â»Ü¤·¡¢°áÎÁÉÊÅ¹ÊÞ¤òÃæ¿´¤ËÇä¾ì¤òºþ¿·¤·¤Þ¤¹¡£
´ûÂ¸¸ÜµÒ¤Ë²Ã¤¨¤Æ¿·¤¿¤ÊÍèÅ¹ÁØ¤Î³ÍÆÀ¤Ë¤Ä¤Ê¤²¡¢Á´´ÛÇä¾å¤Î²¡¤·¾å¤²¤Ë´óÍ¿¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿·Å¹4Å¹ÊÞ¤Î¤¦¤Á2Å¹ÊÞ¤Ë¤ÏËÌ³¤Æ»Æâ´ë¶È¤òÍ¶Ã×¤·¡¢Æü¾ï»È¤¤¤·¤ä¤¹¤¤Å¹ÊÞ¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤â¶¯²½¤·¤Þ¤¹¡£
1³¬¿©ÊªÈÎ¥Þ¥ë¥·¥§¥¾¡¼¥ó¤Ë¤Ï¡¢»¥ËÚ¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Æ¥£¥³¡¼¥Ò¡¼¥·¥ç¥Ã¥×¡Ö´ÝÈþàÝàêÅ¹¡×¤¬2025Ç¯10·î¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¡£
¥«¥Õ¥§¼ûÍ×¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢»¥ËÚ»ÔÆâ¤ÇÊ£¿ôÅ¹ÊÞ¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡Ö¾ÆÆùÆÁ¼÷¡×¤¬2025Ç¯12·î¤Ë3³¬°û¿©¥Õ¥í¥¢¤Ø½ÐÅ¹¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¾ÆÆùÆÁ¼÷¤Ë¤È¤Ã¤Æ±ß»³¥¨¥ê¥¢½é½ÐÅ¹¤È¤Ê¤ê¡¢°û¿©¥Õ¥í¥¢¤ÎÌ¥ÎÏ¸þ¾å¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ë½ÐÅ¹¤Ç¤¹¡£
ÃÏ°è¹×¸¥¾Þ¤Î¼õ¾Þ
maruyama class¤Ï¡¢ÆüËÜ¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥»¥ó¥¿¡¼¶¨²ñ¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¡ÖÃÏ°è¹×¸¥¾Þ¡×¤ò¼õ¾Þ¤·¤Þ¤¹¡£
ËÌ³¤Æ»Æâ´ë¶È¤Î½ÐÅ¹Â¥¿Ê¤Ë²Ã¤¨¡¢±ß»³¥¨¥ê¥¢¤ÎÆÃÀ¤òÀ¸¤«¤·¤¿Å¹ÊÞÅ¸³«¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¿¤³¤È¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¥Æ¥Ê¥ó¥È¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÆ¯¤¤¬¤¤¸þ¾å¤òÌÜÅª¤Ë¡¢½¾¶È°÷µÙ·Æ¼¼¤Î²þÁõ¤ä¾¦Àï´ü¤Î±¿±Ä¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò¼Â»Ü¡£
»ÜÀß±¿±Ä¤È¥Æ¥Ê¥ó¥È¤Î¶¨Æ¯°Õ¼±¤ò¹â¤á¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤â¼õ¾ÞÍýÍ³¤Ëµó¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃÏ°è¤È¤ÎÏ¢·È»Üºö
ÃÏ°è¹×¸¥³èÆ°¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢ËÌ³¤Æ»¿ÀµÜÎãº×ºÇ½ªÆü¤Î¿ÀÍÁÅÏ¸æ»²²Ã¼Ô¤Ë¸þ¤±¤¿Ç®Ãæ¾ÉÂÐºö¤È¤·¤Æ¥É¥ê¥ó¥¯ÇÛÉÛ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î»Üºö¤Ï¡¢´ÛÆâ¤Î¼«Æ°ÈÎÇäµ¡ÀßÃÖ»ö¶È¼Ô¤Ç¤¢¤ëËÌ³¤Æ»¥³¥«¡¦¥³¡¼¥é¥Ü¥È¥ê¥ó¥°¤È¤Î¶¨¶È¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¤Û¤«¡¢Î¢»²Æ»¾¦Å¹¿¶¶½²ñ¤ÈÏ¢·È¤·¤¿Àã²ò¤±¸å¤ÎÀ¶ÁÝ³èÆ°¡¢±ß»³Æ°Êª±à¤È¤Î¥Á¥±¥Ã¥ÈÈ¾·ô¥µ¡¼¥Ó¥¹¡¢¶áÎÙ¾®Ãæ³Ø¹»¤Î¹»³°³Ø½¬¼õ¤±Æþ¤ì¤Ê¤É¤â·ÑÂ³¤·¤Þ¤¹¡£
ÃÏ°è¤ÎÆü¾ï¤Ëº¬º¹¤·¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤â¡¢¤³¤Î»ÜÀß¤ÎÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
½¾¶È°÷ËþÂÅÙ¸þ¾å»Üºö
Ç¯ÃæÌµµÙ¤Ç±Ä¶È¤¹¤ë»ÜÀß¤È¤·¤Æ¡¢¥Æ¥Ê¥ó¥È¥¹¥¿¥Ã¥Õ¸þ¤±¤Î½¾¶È°÷ËþÂÅÙ¸þ¾å»Üºö¤âÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿¿²Æ¤äÇ¯ËöÇ¯»Ï¤ÎÈËË»´ü¤Ë¤Ï¡¢¾¦Àï´ü¤Î±¿±Ä¥µ¥Ý¡¼¥È¤È¤·¤Æ¥É¥ê¥ó¥¯¤ä¤½¤Ð¡¢¤¦¤É¤ó¤Ê¤É¤òÇÛÉÛ¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ð¡¼¥²¥ó´ü´ÖÃæ¤Ë¤ÏÇä¾åÍ½»»¤òÃ£À®¤·¤¿¥Æ¥Ê¥ó¥È¤òÂÐ¾Ý¤ËÉ½¾´¤ò¼Â»Ü¤·¡¢Çä¾å¸þ¾å¤Ø¤Î°ÕÍß¤ò¸å²¡¤·¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ºÇ¹âÇä¾å¹¹¿·Ã£À®¤Ø¤Î´¶¼Õ¤ò¹þ¤á¤¿½¾¶È°÷º©¿Æ²ñ¤ò2ÅÙ³«ºÅ¤·¤¿¤Û¤«¡¢²ÆµÙ¤ß´ü´Ö¤Ë¤Ï¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¤½¤Î²ÈÂ²¤ò¾·ÂÔ¤·¤¿¥µ¥Þ¡¼¥Ñ¡¼¥Æ¥£±ïÆü¤â³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
2026Ç¯ÅÙ¤Ï¡¢2029Ç¯3·î¤Ë¹µ¤¨¤ë³«¶È20¼þÇ¯¤ò¸«¿ø¤¨¡¢¡Ö»ýÂ³À®Ä¹´ðÈ×¤Î¹½ÃÛ¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤¯Êý¿Ë¤Ç¤¹¡£
ÃÏ°è½»Ì±¤ËÁª¤Ð¤ìÂ³¤±¤ë»ÜÀß¡¢¤½¤·¤Æ³¹¤Î¥·¥Ó¥Ã¥¯¥×¥é¥¤¥É¤È¤Ê¤ëÂ¸ºß¤òÌÜ»Ø¤·¡¢ÃÏ°èÌ©Ãå·¿¾¦¶È»ÜÀß¤È¤·¤ÆÊâ¤ß¤ò¿Ê¤á¤Þ¤¹¡£
4´üÏ¢Â³¤Ç²áµîºÇ¹âÇä¾å¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡¢»¥ËÚ¤Î¾¦¶È»ÜÀß¡Ömaruyama class¡×¤Î¾Ò²ð¤Ç¤·¤¿¡£
¤è¤¯¤¢¤ë¼ÁÌä
Q. maruyama class¤Î2025Ç¯ÅÙÇä¾å¹â¤Ï¤¤¤¯¤é¤Ç¤¹¤«¡©
A. 2025Ç¯ÅÙ¤ÎÁ´´ÛÇä¾å¹â¤Ï93.64²¯±ß¤Ç¤¹¡£
Á°Ç¯ÅÙ¤Î91.03²¯±ß¤ò2.61²¯±ß¾å²ó¤ê¡¢Á°Ç¯ÂÐÈæ102.9¡ó¤Ç4´üÏ¢Â³¤Î²áµîºÇ¹âÇä¾å¹¹¿·¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Q. 2025Ç¯ÅÙ¤Ë¿·¤¿¤Ë½ÐÅ¹¤·¤¿ËÌ³¤Æ»Æâ´ë¶È¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ï²¿¤Ç¤¹¤«¡©
A. 2025Ç¯10·î¤Ë1³¬¿©ÊªÈÎ¥Þ¥ë¥·¥§¥¾¡¼¥ó¤Ø¡Ö´ÝÈþàÝàêÅ¹¡×¡¢Æ±Ç¯12·î¤Ë3³¬°û¿©¥Õ¥í¥¢¤Ø¡Ö¾ÆÆùÆÁ¼÷¡×¤¬¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¾ÆÆùÆÁ¼÷¤Ï±ß»³¥¨¥ê¥¢½é½ÐÅ¹¤Ç¤¹¡£
Q. maruyama class¤Ï¤É¤³¤Ë¤¢¤ê¡¢²¿Å¹ÊÞ¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
A. ËÌ³¤Æ»»¥ËÚ»ÔÃæ±û¶èÆî1¾òÀ¾27ÃúÌÜ1-1¤Ë¤¢¤ê¡¢»¥ËÚ»Ô±ÄÃÏ²¼Å´ÅìÀ¾Àþ±ß»³¸ø±à±Ø¤ËÄ¾·ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ÜÀß¤Ï5³¬¡¦ÃÏ²¼1³¬¤Ç¹½À®¤µ¤ì¡¢Ìó80Å¹ÊÞ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.
The post ÃÏ°èÌ©Ãå¤Ç¿¤Ó¤ë¾¦¶È»ÜÀß¡ª »°É©ÃÏ½ê¥×¥í¥Ñ¥Æ¥£¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡Ömaruyama class¡× appeared first on Dtimes.