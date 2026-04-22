作っておくと便利。お弁当に「ピーマンそぼろ」が使える！
お弁当の彩りに便利なそぼろ
お弁当のご飯に乗せるだけで、おいしさも彩りもプラスできる「そぼろ」作っておくと便利です。今回は茶＆緑の2色が入ったピーマンそぼろのレシピを4つご紹介します。
レンチンでOK！ソース味のそぼろ
白ごはんがナポリタン風に
ピーマンと豚ひき肉に味噌が合う
ヘルシー鶏ひき肉の和風そぼろ
レンチンでOKなお手軽レシピも
使用するひき肉は豚や鶏など、家にあるものでOK。醤油、味噌、ケチャップなどメインの調味料が変わるだけで、同じ材料でも味のバリエーションが広がりますよ。
フライパンで作るレシピのほか、電子レンジでお手軽に作れるレシピもあり、時間がないときでもちょっとの手間で作れますね。忙しくておかずをいろいろ作っていられない方は、ぜひお弁当づくりに「そぼろ」を活用してみてはいかがでしょうか。
「お弁当」の基本ルール
水分が少ないおかずを選ぶ
おかずの味つけは濃いめにする
おかずは十分に加熱調理する
作りおきおかずは、詰める前にレンジで再加熱＆冷ましておく
おかずやご飯は、しっかり冷ましてから詰める
素手ではなく、清潔な箸やスプーンで詰める
持ち歩く際は、保冷剤や保冷バッグを利用する