作っておくと便利。お弁当に「ピーマンそぼろ」が使える！

お弁当の彩りに便利なそぼろ

お弁当のご飯に乗せるだけで、おいしさも彩りもプラスできる「そぼろ」作っておくと便利です。今回は茶＆緑の2色が入ったピーマンそぼろのレシピを4つご紹介します。

レンチンでOK！ソース味のそぼろ

白ごはんがナポリタン風に

ピーマンと豚ひき肉に味噌が合う

ヘルシー鶏ひき肉の和風そぼろ

レンチンでOKなお手軽レシピも

使用するひき肉は豚や鶏など、家にあるものでOK。醤油、味噌、ケチャップなどメインの調味料が変わるだけで、同じ材料でも味のバリエーションが広がりますよ。

フライパンで作るレシピのほか、電子レンジでお手軽に作れるレシピもあり、時間がないときでもちょっとの手間で作れますね。忙しくておかずをいろいろ作っていられない方は、ぜひお弁当づくりに「そぼろ」を活用してみてはいかがでしょうか。

「お弁当」の基本ルール

水分が少ないおかずを選ぶおかずの味つけは濃いめにするおかずは十分に加熱調理する作りおきおかずは、詰める前にレンジで再加熱＆冷ましておくおかずやご飯は、しっかり冷ましてから詰める素手ではなく、清潔な箸やスプーンで詰める持ち歩く際は、保冷剤や保冷バッグを利用する