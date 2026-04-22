【算数クイズ】「12 × 25」を3秒で解く裏ワザは？ 1分以内で挑戦しよう！
数字の共通点や規則性などを見いだし、スマートに計算できる「脳トレ算数クイズ」！
一見難しそうですが、ある法則に気が付けばすぐに解ける問題です。1分以内の正解を目指してチャレンジ！
12 × 25 = □
ヒント：「25」は4つ集まると「100」になります。つまり「× 25」は「÷ 4 してから × 100」するのと同じなんです！
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
▼解説
「25」を掛ける計算は、25を（100 ÷ 4）と置き換えて考えるのが脳トレ流のスマートな解き方です。
12 × 25 の計算方法：
1. 12を4で割る（ 12 ÷ 4 = 3 ）
2. 出てきた数字を100倍する（ 3 × 100 = 300 ）
3. 答えは 300 となる
3 × 100なら、一瞬で答えを出せますね。このように、扱いやすい形に変換して考えるのが、脳トレをスムーズに解く鍵です。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
一見難しそうですが、ある法則に気が付けばすぐに解ける問題です。1分以内の正解を目指してチャレンジ！
問題：□に入る数字は？次の式の計算結果を考えてみましょう。
12 × 25 = □
ヒント：「25」は4つ集まると「100」になります。つまり「× 25」は「÷ 4 してから × 100」するのと同じなんです！
↓
↓
↓
↓
↓
正解：300正解は「300」でした。
▼解説
「25」を掛ける計算は、25を（100 ÷ 4）と置き換えて考えるのが脳トレ流のスマートな解き方です。
12 × 25 の計算方法：
1. 12を4で割る（ 12 ÷ 4 = 3 ）
2. 出てきた数字を100倍する（ 3 × 100 = 300 ）
3. 答えは 300 となる
3 × 100なら、一瞬で答えを出せますね。このように、扱いやすい形に変換して考えるのが、脳トレをスムーズに解く鍵です。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)