SNIDELから、夏気分を高めてくれる「SNIDELRESORTCOLLECTION」が登場♡2026年4月8日(水)12:00よりWEB先行発売がスタートしました。水着を中心に、ワンピースや小物までトータルで楽しめるラインナップが魅力。旅やリゾートシーンがもっと楽しみになる、ときめきアイテムが勢ぞろいしています♪ キュンとする主役級水着 今回のコレクションの主役は、SNIDELらしいフェミニンさが詰まった