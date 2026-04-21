犬を抱っこしすぎると起こる体への負担とリスク

1.筋力が低下してしまう

犬を抱っこしすぎると、筋力が低下してしまうことがあります。

犬は、歩くことや走ることで筋力をバランスよく使い、体幹や筋力を維持しています。しかし、抱っこされることが習慣化してしまうと、体幹や筋力が使われず、少しずつ低下してしまうことがあります。

2.関節への慢性的な負担がかかる

犬を抱っこしすぎると、関節への慢性的な負担がかかることがあります。

抱っこされることが習慣化すると、関節を支えるための筋力が低下し、関節への負担がかかるためです。

筋肉は関節を支えるための重要な役割を担っています。低下すると、小型犬の場合では、膝蓋骨脱臼（パテラ）の原因になったり、グレードを悪化させたりすることがあります。

3.運動不足による肥満になる

犬を抱っこしすぎると、運動不足による肥満になることがあります。

自分の足で歩くことよりも、飼い主に抱っこされることの方が中心である生活を続けていると、エネルギーの消費は大きく減少します。

エネルギーの消費は大きく減少しているにも関わらず、ごはんやおやつを食べる量が変わらないのであれば、肥満に繋がりやすい状態です。

4.肥満による心臓への負担が増える

犬を抱っこしすぎると、肥満による心臓への負担が増えることがあります。

体が必要以上に重くなると、呼吸が浅くなったり、疲れやすくなったりすることがあります。心臓への負担が大きくなっているからです。

小型犬の場合では、肥満は心不全の原因にも繋がりやすい傾向にあります。また、関節への負担もさらに大きくなるでしょう。

5.骨の発達不良が起こる

犬を抱っこしすぎると、骨の発達に不良が起こることがあります。

成長期である犬にとって、地面を踏みしめて歩くという行為が、骨の形成に欠かせない要素です。適度な重力や衝撃が加わることによって、骨密度が高まり、より丈夫な体が作られます。

抱っこのしすぎによって歩くことによる刺激が少なかったとき、骨が弱くなってしまう可能性があるのです。骨折をしやすい、関節が安定しないなどのリスクがあります。

6.血流が低下し代謝が悪くなる

犬を抱っこしすぎると、血流が低下し、代謝が悪くなることがあります。

体を動かすとき、筋肉には血液を循環するためのポンプのような役割があります。抱っこのしすぎによって活動量が減ると、血流が低下し、酸素や栄養が全身へと運ばれにくくなってしまいます。

免疫力にも影響し、炎症や疲れが回復されにくくなったり、代謝が落ちることで太りやすくなったりすることがあります。

7.ストレスによる体調不良を引き起こす

犬を抱っこしすぎると、ストレスによる体調不良を引き起こすことがあります。

飼い主から「抱っこ？」と言われると、犬は嬉しそうに喜んで抱っこされます。しかし、本当は抱っこされることにストレスを感じているかもしれません。

抱っこのしすぎによるストレスは、犬の自律神経のバランスを乱してしまうことがあります。消化不良、食欲の低下、睡眠の質の低下などを招くことがあります。

まとめ

犬を抱っこしすぎると起こる体への負担とリスクを7つ解説しました。

筋力が低下してしまう 関節への慢性的な負担がかかる 運動不足による肥満になる 肥満による心臓への負担が増える 骨の発達に不良が起こる 血流が低下し代謝が悪くなる ストレスによる体調不良を引き起こす

動物病院の待合室で不安や恐怖を抱えているとき、慣れない環境を訪れたとき、飼い主に抱っこされることで犬は安心感を得ることができます。

愛犬はどのような場面や状況であるときに抱っこされることを望んでいるのか、ということを見極めることが大切なのです。

(獣医師監修：寺脇寛子)