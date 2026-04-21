GoPro MISSION 1シリーズ

GoProは、海外で先行発表していたアクションカメラ「MISSION 1」を5月28日より順次発売開始する。価格は105,400円。「MISSION 1 PRO」と「MISSION 1 PRO ILS」は各122,600円で、MISSION 1 PROは5月28日より順次発売、MISSION 1 PRO ILSは秋頃発売開始予定。

新型の5,000万画素1インチセンサーを採用したアクションカメラ。光量が少なく撮影が難しいシーンでも、ノイズを抑えてディテールまで鮮明に映し出すという。新たに「GP3プロセッサー」も搭載し、ピクセル処理性能を2倍に強化している。

3モデルのうち、フラッグシップモデルとなるMISSION 1 PROは、8K/60p、4K/240p、1,080p/960pのハイフレームレート撮影に対応するほか、8K/30p、4K/120pのオープンゲート撮影、5,000万画素のRAW静止画撮影に対応。

MISSION 1 PRO

MISSION 1 PRO ILSは、MISSION 1 PROと同じ5,000万画素の1インチセンサーとGP3プロセッサーを搭載しつつ、マイクロフォーサーズレンズ用マウントを備えたレンズ交換対応モデル。マイクロフォーサーズマウント備えたことで「事実上、ほぼすべてのレンズをカメラに装着できる」と謳う。

MISSION 1 PRO ILS

MISSION 1も、MISSION 1 PROと同じセンサーとプロセッサーを搭載しているが、動画撮影性能は4K/120pのオープンゲート、8K/30p、4K/120p、1,080p/240pの動画撮影に限定されているモデル。5,000万画素の静止画撮影もできる。

MISSION 1

MISSION1シリーズ向けには、ワイヤレスマイクシステム、コンパクトカメラグリップ、Enduro2バッテリー、メディアモッド、縦向きマウントアダプターなど、撮影スタイルに応じて選べる各種アクセサリーを展開予定としている。