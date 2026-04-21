マイナビ出版の文芸レーベル「ファン文庫」が3月20日に創刊10周年を迎えたことを記念し、総額10万円分のデジタル図書カードが当たるキャンペーンを実施する。

【写真】マイナビ出版社長・角竹輝紀

霜月りつの「神様の用心棒」シリーズや、楠谷佑のデビュー作『無気力探偵』などを生み出してきた「ファン文庫」の創刊は2016年3月20日。「本とひと息、ちょっとほっこり。」をキャッチコピーに掲げ、「キャラクター×プチ謎×ワクワク」をキーワードに、お仕事もの、ファンタジー、ミステリー、動物、あやかし、結婚もの、令嬢ものなど幅広いジャンルで約180点を刊行してきた。

キャンペーン期間は2026年5月1日から2027年2月28日までの10ヶ月間。期間中、X（旧Twitter）に「ファン文庫の好きなタイトル」とコメント、ハッシュタグ「#ファン文庫10周年」を含めた投稿をすると応募が完了する。毎月10名に抽選でデジタル図書カード1,000円分が贈られる。

当選者への連絡は「マイナビ出版【公式】」アカウント（@mynavipub）のチャット（旧DM）で行われ、メールアドレスの確認後、約3ヶ月を目安にデジタル図書カードが送付される。

あわせて、10周年を記念した特別帯が巻かれた『ファン文庫』書店フェアも全国で開催予定。開催店舗は「マイナビ出版【公式】」アカウントで順次告知される。

■担当編集部コメントみなさま、長きにわたり、応援くださいまして、ありがとうございます。ファン文庫はお仕事もの、ファンタジー、ミステリーや動物、あやかし、結婚もの、令嬢ものなど、「本とひと息、ちょっとほっこり。」をキャッチコピーに、180点ほど刊行してまいりました。今後も、面白い小説を出していけるよう編集部一同、尽力してまいります。今回、読者のみなさまに感謝を込めて、「ファン文庫」10周年を記念した総額10万円のキャンペーン開催を開催します。X（Twitter）に投稿いただくと、抽選で毎月10名（2026年5月から2027年2月末）に、デジタル図書カード1,000円分が当たります。

（文=リアルサウンド ブック編集部）